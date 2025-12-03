Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναστείλει προσωρινά τις αιτήσεις μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των «πράσινων καρτών» και των αιτήσεων ιθαγένειας, για πολίτες 19 χωρών που βρίσκονται ήδη υπό ταξιδιωτική απαγόρευση από την εποχή Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times. H Υπηρεσία Πολιτειών και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) διέταξε πλήρη αναστολή, εν αναμονή επανεξέτασης των διαδικασιών ελέγχου των αιτούντων.

Η αναστολή αφορά αιτήσεις από το Αφγανιστάν, τη Μιανμάρ, το Τσαντ, τη Δημοκρατία του Κονγκό, την Ισημερινή Γουινέα, την Ερυθραία, την Αϊτή, το Ιράν, τη Λιβύη, τη Σομαλία, το Σουδάν, την Υεμένη, το Μπουρούντι, την Κούβα, το Λάος, τη Σιέρα Λεόνε, το Τόγκο, το Τουρκμενιστάν και τη Βενεζουέλα.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αναστείλει τη μετανάστευση από τις συγκεκριμένες χώρες, επικαλούμενος τη δολοφονία δύο μελών της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια στην Ουάσινγκτον. Ο φερόμενος δράστης, ένας Αφγανός που είχε συνεργαστεί με τη CIA κατά τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, κατηγορείται για το περιστατικό. Ένα από τα μέλη της Εθνοφρουράς σκοτώθηκε και το άλλο παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Η USCIS είχε ήδη αναστείλει τις αιτήσεις από το Αφγανιστάν για εσωτερική αναθεώρηση, ενώ το τελευταίο μέτρο διευρύνει την αναστολή σε όλες τις χώρες της απαγόρευσης του Ιουνίου από τον Τραμπ. Ακόμη και αιτούντες που έχουν περάσει χρόνια ελέγχων και βρίσκονταν κοντά στην έγκριση ενδέχεται τώρα να αντιμετωπίσουν αόριστες καθυστερήσεις.

Ο Τζόζεφ Έντλοου, διευθυντής της USCIS, ανέφερε στο X ότι οι αποφάσεις ασύλου βρίσκονται επίσης σε αναμονή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι «κάθε αλλοδαπός ελέγχεται πλήρως». Υποστηρικτές των δικαιωμάτων των μεταναστών σημειώνουν ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη ένα από τα αυστηρότερα συστήματα ελέγχου παγκοσμίως.

Κριτικοί τονίζουν ότι οι καθυστερήσεις έχουν επιδεινωθεί υπό την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με τις υποθέσεις ασύλου να συσσωρεύονται και τη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων να έχει μειωθεί σημαντικά. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πρόσθεσε την Τρίτη ότι αναστέλλεται η έκδοση θεωρήσεων σε ταξιδιώτες με αφγανικά διαβατήρια.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ έχει εντείνει τη ρητορική του για τη μετανάστευση, δηλώνοντας ότι θέλει να αναστείλει μόνιμα τη μετανάστευση από φτωχότερες χώρες και να απελάσει εκατομμύρια που ήδη ζουν νόμιμα στις ΗΠΑ.