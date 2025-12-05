Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, HUR, υποστηρίζει πως πραγματοποίησε σειρά «ακριβών χτυπημάτων» σε στρατιωτικούς στόχους στην κατεχόμενη Κριμαία .

Αυτές οι επιθέσεις, που πραγματοποιήθηκαν με drones μεγάλου βεληνεκούς από τη μονάδα Prymary («Φαντάσματα»), φέρεται να έπληξαν πολλαπλούς στόχους, όπως αναφέρεται στο σχετικό κανάλι στο Telegram.

Μεταξύ των ζημιών, η HUR ανέφερε την καταστροφή ενός ρωσικού τακτικού βομβαρδιστικού Su-24, ενός ραδιοθόλου (radome), ενός συστήματος ραντάρ 39N6 Kasta-2E2, ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος Orion, δύο συστημάτων ραντάρ 48Ya6-K1 Podlot, μιας εμπορευματικής αμαξοστοιχίας και ενός φορτηγού Ural.

Η Κριμαία παραμένει ένα νευραλγικό σημείο, καθώς μετά την παράνομη προσάρτησή της το 2014, η Ρωσία τη χρησιμοποιεί ως κύρια βάση για επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά της Ουκρανίας, καθώς και για επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα. Από το 2023, η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιλογές της για χτυπήματα ρωσικών στόχων στην Κριμαία, αξιοποιώντας τόσο εναέρια όσο και θαλάσσια drones.

Σύμφωνα με αναφορά του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, ουκρανικά drones έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το ρωσικό λιμάνι Temryuk στην περιφέρεια Κρασνοντάρ (Krasnodar Krai) και το διυλιστήριο πετρελαίου Syzran στην περιφέρεια Σαμάρα (Samara Oblast).

Η στρατιωτική ηγεσία του Κιέβου διευκρίνισε ότι η επιχείρηση αυτή διεξήχθη με στόχο να «μειώσει το στρατιωτικό και οικονομικό δυναμικό του Ρώσου επιτιθέμενου».

Το λιμάνι Temryuk είναι ένα κέντρο διαχείρισης μεταφοράς ποικίλων φορτίων, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο στη συνέχεια αξιοποιείται για την υποστήριξη του ρωσικού στρατού. Μετά το χτύπημα του ουκρανικού drone στην εγκατάσταση, ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ η εκτίμηση της έκτασης των ζημιών είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Σοβαρά πλήγματα στην ενεργειακή αλυσίδα

Επιπλέον, το διυλιστήριο πετρελαίου Syzran αποτελεί σημαντικό κόμβο υποστήριξης της ρωσικής επιμελητείας, με ετήσια δυνατότητα επεξεργασίας που κυμαίνεται από 7 έως 8,9 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου.

Ήδη, προηγούμενο χτύπημα ουκρανικού drone φέρεται να είχε περιορίσει την ικανότητά του, αναγκάζοντάς το, όπως ισχυρίζεται το Γενικό Επιτελείο, να αναστείλει «πλήρως» την πρωτογενή επεξεργασία αργού πετρελαίου και να λειτουργεί σε λιγότερο από το 50% της αρχικής του δυναμικότητας.

Οι απώλειες των Ρώσων σύμφωνα με το Κίεβο

Στο πεδίο των απωλειών, οι επίσημες αναφορές του Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας της ίδιας ημέρας (5 Δεκεμβρίου) εκτιμούν ότι η Ρωσία έχει χάσει περίπου 1.178.610 στρατιώτες από την έναρξη της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 1.240 απώλειες που υπέστησαν οι ρωσικές δυνάμεις το τελευταίο 24ωρο. Στις συνολικές απώλειες υλικού καταγράφονται: 11.396 άρματα μάχης, 23.686 (+1) τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 34.843 (+34) συστήματα πυροβολικού, 431 (+1) αεροπλάνα και 86.900 (+424) drones.