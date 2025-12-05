Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε και ο Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος της διοίκησης της τουρκικής ομάδας μίλησε για την απόφαση της EuroLeague. Ο εκπρόσωπος της Φενέρ εξήγησε τις εναλλακτικές προτάσεις τoυ συλλόγου, οι οποίες απορρίφθηκαν, ενώ έθεσε το ερώτημα τι θα αλλάξει σήμερα που ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Δύο ώρες πριν την αναμέτρηση, οι αξιωματούχοι της EuroLeagueμας είπαν: ‘Ο αγώνας ακυρώθηκε και αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και της απόφασης ασφαλείας που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση’. Λαμβάναμε μέτρα και συναντηθήκαμε με όλους τους αξιωματούχους. Προτείναμε ο αγώνας να διεξαχθεί τουλάχιστον αύριο (σήμερα).

Ωστόσο, επειδή ομάδες από την ίδια πόλη (Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός) δεν μπορούν να παίξουν την ίδια ημέρα, η πρότασή μας απορρίφθηκε. Η Αναντολού Εφές και εμείς έχουμε παίξει τις ίδιες ημερομηνίες στο παρελθόν υπό τόσο σοβαρές συνθήκες. Ήρθαμε εδώ από την Τουρκία, πράγμα που σημαίνει χάσιμο χρόνου και προσπάθειας. Κάναμε μια άλλη πρόταση να διεξαχθεί ο αγώνας το Σάββατο.

Αυτή η πρόταση απορρίφθηκε επίσης λόγω του αγώνα Ολυμπιακός-ΑΕΚ. Αυτός ο αγώνας θα μπορούσε να είχε αναβληθεί, αλλά είπαν ότι δεν μπορούσε να αναβληθεί λόγω του αγώνα της ΑΕΚ για το Champions League. Όλες οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν αναλόγως. Ο αγώνας Παναθηναϊκός-Βαλένθια είναι απόψε. Περιμένουμε με ανυπομονησία το αποψινό ματς. Οι καιρικές συνθήκες σήμερα δεν διαφέρουν από χθες. Οι καιρικές συνθήκες είναι οι ίδιες.

Ο λόγος που ακυρώθηκε ο αγώνας χθες ήταν για την ασφάλεια των οπαδών. Είναι κυβερνητική απόφαση. Τι θα αλλάξει σήμερα; Ο αγώνας θα παιχτεί; Αν ο αγώνας παιχτεί, δεν είναι θέμα ασφάλειας. Είναι διαρροή νερού στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Έχουμε ήδη κάνει την απαραίτητη αλληλογραφία σήμερα το πρωί. Εκφράσαμε επίσης την αντίρρησή μας. Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μπάσκετ, αλλά αν θέλουν να παίξουν σκάκι, είμαστε και καλοί σε αυτό».