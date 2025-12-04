Ο Γιάννης Βρούτσης, ως αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, είναι αυτός που αποφάσισε την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague και με δήλωσή του εξήγησε τον λόγο που το έκανε.

Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο για τις 21:15 το βράδυ της Πέμπτης (4/12) και λίγες ώρες νωρίτερα άρχισαν να υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο θα διεξαχθεί καθώς άρχισε έντονη βροχή στην Αττική.

Λίγη ώρα μετά, ενώ η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, έγινε τελικά γνωστό πως το παιχνίδι αναβλήθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, ο οποίος μίλησε στη NOVA.

«Η αναβολή έγινε καθαρά για λόγους ασφάλειας, πάντοτε ως Υπουργείο Αθλητισμού θέτουμε ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των εμπλεκομένων της αναμέτρησης και των φιλάθλων», είπε ο Γιάννης Βρούτσης για την απόφασή του.