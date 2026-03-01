Την ώρα που ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τουρκικό ΜΜΕ πρόβαλε πλάνα αρχείου με καταστροφές ως τωρινές εικόνες από το Ισραήλ.

Μάλιστα, δεν πρόκειται για τυχαία πλάνα, αλλά για εικόνες από τον καταστροφικό σεισμό των 7,5 Ρίχτερ στην Τουρκία, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 54.000 νεκρούς και περισσότερους από 120.000 τραυματίες.

Το βίντεο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ από το «Wire» και διακρίνεται μια κατεστραμμένη συνοικία, με τη λεζάντα να περιέχει την εξής περιγραφή:

«Ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν προς το Ισραήλ προκάλεσε μεγάλες καταστροφές.

«Οι δρόμοι του Τελ Αβίβ κάηκαν».