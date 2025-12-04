Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επανήλθε με νέα ανάρτηση για την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, λέγοντας πως ο Παναθηναϊκός… παραχωρεί το ΟΑΚΑ στον αιώνιο αντίπαλο για να παίξει.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση για την αναβολή του αγώνα των «ερυθρόλευκων» με τους Τούρκους λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική, ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ είχε ανεβάσει story στο Instagram, στο οποίο έλεγε πως περιμένει να κατοχυρωθεί με 20-0 το παιχνίδι υπέρ της Φενέρ.

Ο Γιαννακόπουλος, όμως, δεν έμεινε σε αυτό αλλά επανήλθε με νέο story στο Instagram, στο οποίο αναφέρει τα εξής…

«Μαθαίνω μέσα στο αεροπλάνο, ότι το κράτος ανέβαλε την αναμέτρηση για λόγους ασφαλείας. Ποιος είναι ο λόγος ασφαλείας; Εν πάσει περιπτώσει, αυτά είναι για άλλη ώρα. Εμείς σαν Παναθηναϊκός παραχωρούμε απόψε το ΟΑΚΑ που έχουμε ρίξει 25 εκατομμύρια, στον Ολυμπιακό να έρθει να παίξει δωρεάν».