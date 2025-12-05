Η κακοκαιρία «Byron» έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές και μία από αυτές είναι η Μάνδρα, όπου τα ορμητικά νερά έσπασαν στα δύο ένα δρόμο.

Συγκεκριμένα, στα δύο έσπασε παράδρομος της Αγίας Αικατερίνης, κεντρικού δρόμου στην περιοχή της Μάνδρας μετά την υπερχείλιση του ρέματος τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μέρος του οδοστρώματος παρασύρθηκε από τον ορμητικό χείμαρρο, με την κυκλοφορία να έχει απαγορευτεί από την Πολιτική Προστασία και στην κεντρική οδό. Χωρίς ρεύμα βρίσκονται δύο σπίτια, τόνισε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Γιαλιάς, ο οποίος υπογράμμισε ότι η περιοχή ήταν καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με το παρελθόν.

Παρά ταύτα, όπως είπε, ήταν σφοδρό το ξέσπασμα της κακοκαιρίας και πως «ευτυχώς δεν είχαμε θύματα». Για ελλιπείς υποδομές κάνουν λόγο κάτοικοι της περιοχής από τη μεριά τους, αναφέροντας ότι οι προεκλογικές εξαγγελίες του 2019 για μέτρα ορεινής υδρονομίας έμειναν στα χαρτιά.