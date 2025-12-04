Η νέα κακοκαιρία «Byron» χτυπάει και την Αττική με προβλήματα από την ισχυρή βροχή να παρατηρούνται σε πολλές περιοχές.

Κερατσίνι, Γαλάτσι, κέντρο, Καλλιθέα και Πετράλωνα είναι μερικές από τις περιοχές, στις οποίες σημειώνονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Πολλά προβλήματα σημειώνονται επίσης στους δρόμους, καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λόγω συσσώρευσης υδάτων διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.

Παράλληλα, λόγω υπερχείλισης ρέματος, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου- Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Επίσης, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι πλημμύρισαν αρκετές περιοχές από την έντονη βροχόπτωση, όπως το Μοναστηράκι.

Η πορεία της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή καιρού του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, «προβλέπεται δύσκολη νύχτα στην Αττική», ειδικά μετά τις 23.00 το βράδυ.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό από την Περιφέρεια Αττικής, ότι τα σχολεία στην Αττική δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή, όπου και αναμένεται κορύφωση των φαινομένων.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας περιγράφοντας την εξέλιξη του καιρού, σημείωσε ότι «τρία σενάρια για την Αττική…» διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή.

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι η συνολική ποσότητα βροχής ενδέχεται να κυμανθεί «από 40 μέχρι 90 χιλιοστά βροχής…». Όπως επισημαίνει, οι ζώνες που θεωρούνται περισσότερο ευάλωτες είναι «Οι παράκτιες περιοχές που βρέχονται από τους δύο κόλπους (Σαρωνικό – Ευβοϊκό|) και τα δυτικά», τα οποία «δείχνουν να είναι οι πιο επικίνδυνες για προβλήματα». Ο ίδιος υπογραμμίζει, επίσης, ότι «Η ποσότητα αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη από την πρόσφατη κακοκαιρία», ενώ τονίζει πως «Το πεδίο των ανέμων και η ενέργεια του Σαρωνικού θα έχει τον τελευταίο λόγο».