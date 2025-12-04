Το κύμα κακοκαιρίας με την ονομασία Byron δοκιμάζει τη χώρα, επιφέροντας σοβαρές δυσκολίες σε πολλές περιοχές. Οι έντονες καιρικές συνθήκες έχουν θέσει σε κινητοποίηση τις Αρχές, οι οποίες εκδίδουν διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 προς τους πολίτες των περιοχών που αντιμετωπίζουν ή αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακραία φαινόμενα.

Εκτός από τα νησιά του Αιγαίου όπου έχει ήδη αποφασιστεί η διακοπή λειτουργίας των σχολείων, κλειστές θα παραμείνουν και οι σχολικές μονάδες σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής, ως μέτρο προστασίας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η ανακοίνωση του περιφερειάρχη Αττικής

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σε σχετικό μήνυμα αναφέρει τα εξής: «Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Αττική σε Κόκκινο Συναγερμό ενόψει της κακοκαιρίας Byron, που εξελίσσεται σε φαινόμενο υψηλής έντασης.

Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα έχουμε εντονότατα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή.

Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα – και όχι το ρίσκο.

Κατανοούμε ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να ανατρέψει τον προγραμματισμό της ημέρας για αρκετές οικογένειες – αλλά είναι μια επιλογή ευθύνης. Και θέλω να ευχαριστήσω προκαταβολικά τους εκπαιδευτικούς μας, τους γονείς και τους μαθητές για την κατανόηση.

Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, να αποφύγουμε αχρείαστες μετακινήσεις και να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες μας να επιχειρούν απρόσκοπτα, εφόσον χρειαστεί.

Είμαστε στο πεδίο, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε όλη την Αττική βρίσκονται σε επιφυλακή συνεργεία, μηχανήματα και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.

Από πλευράς μας, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε όπου και όποτε μας ζητηθεί, ακολουθώντας το επιχειρησιακό σχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας ώρα με την ώρα. Ενεργούμε με ψυχραιμία, σχέδιο και με απόλυτη προτεραιότητα στον άνθρωπο. Και έτσι θα συνεχίσουμε».

Τα κλειστά σχολεία στην υπόλοιπη χώρα

Μέχρι στιγμής, οι Δήμοι που έχουν λάβει οριστική απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων την Παρασκευή (5/12) είναι οι εξής:

Στα Δωδεκάνησα : Ο δήμος Ρόδου , ο δήμος Τήλου , ο δήμος Σύμης και ο δήμος Μεγίστης ( Καστελόριζο ).

: Ο δήμος , ο δήμος , ο δήμος και ο δήμος ( ). Στις Κυκλάδες : Ο δήμος Σαντορίνης .

: Ο δήμος . Στην Πιερία: Ο δήμος Κατερίνης και ο δήμος Δίου-Ολύμπου.

Οι παραπάνω αποφάσεις αφορούν το σύνολο των σχολικών κτιρίων και βαθμίδων εντός των ορίων κάθε δήμου. Οι πολίτες των εν λόγω περιοχών καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.