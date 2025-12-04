Σε εξέλιξη βρίσκονται τα φαινόμενα της κακοκαιρίας Byron, λόγω της οποίας έχει σημάνει συναγερμός σε εννέα περιφέρειες. Την ίδια ώρα, καταγράφονται προβλήματα σε Ζάκυνθο, Λακωνία και Κρήτη, ενώ έχουν αποσταλεί μηνύματα από το 112 σε περιοχές που επηρεάζονται και έχουν κλείσει τα σχολεία στη Ρόδο.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη διυπουργική σύσκεψη υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων υπουργείων, της Πολιτικής Προστασίας και της αυτοδιοίκησης, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας.

Μηνύματα 112

Δύο μηνύματα 112 εστάλησαν σε κατοίκους της Ανατολικής Μάνης και του Δήμου Ευρώτα, καλώντας τους να περιορίσουν κάθε μετακίνηση στις απολύτως απαραίτητες, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων που εξελίσσονται στην περιοχή. Μήνυμα από το 112 εστάλη και στην Πιερία: «λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας», αναφέρει.

Red Code σε εννέα Περιφέρειες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει από σήμερα έως και το Σάββατο (6/12) σε κατάσταση Red Code τις εξής Περιφέρειες:

Αττικής

Θεσσαλίας

Πελοποννήσου

Βορείου Αιγαίου

Νοτίου Αιγαίου (με έμφαση σε Θήρα και Ρόδο)

Κρήτης

Κεντρικής Μακεδονίας (ιδιαίτερα Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη)

Στερεάς Ελλάδας

Ιονίων Νήσων

Πού «χτυπά» σήμερα η κακοκαιρία, πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ (κόκκινη προειδοποίηση):

Σήμερα (Πέμπτη 4/12), ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται ή αναμένεται να εκδηλωθούν σε:

Ιόνιο (κυρίως Κεφαλονιά, Ζάκυνθο)

Κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία)

Θεσσαλία και Σποράδες

Ανατολική Στερεά μαζί με την Αττική – έντονα στα νότια και ανατολικά

Νότια Εύβοια

Πελοπόννησο (νότια – ανατολικά)

Κυκλάδες

Κρήτη (νότια τμήματα)

Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη διάρκεια, με τοπικές χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Αύριο Παρασκευή (5/12), η κακοκαιρία επεκτείνεται σε όλη την ανατολική χώρα. Ισχυρά φαινόμενα σε:

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλία – Σποράδες

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Κυκλάδες και Κρήτη (μέχρι το μεσημέρι)

Αττική και Εύβοια (μέχρι το μεσημέρι)

Ανατολική & Νότια Πελοπόννησο (μέχρι το πρωί)

Ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες (red alert) αναμένονται σε Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα εξασθενούν γενικά από το πρωί του Σαββάτου και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Πού έχουν εντοπιστεί προβλήματα

Ζάκυνθος – Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις

Στις Αλυκές και σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Η Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου–Αλυκών έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω, ενώ προβλήματα υπάρχουν και κοντά στο χωριό Κούκεσι. Στη Λιθακιά σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις που αντιμετωπίστηκαν άμεσα, αναφέρει το imerazante.

Λακωνία – Σπάρτη, Γύθειο, Ανατολική Μάνη

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τη Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης και του Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Στον Πλάτανο του Γυθείου η έντονη βροχή έχει μετατρέψει σε χειμάρρους τους δρόμους του χωριού προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην περιοχή, ενώ έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καλλιέργειες . Έχει κλείσει ο δρόμος από τη Σπάρτη προς Κάλλας και ο δρόμος από Σπάρτη προς Γύθειο στο ύψος του Βασιλακίου. Σύμφωνα με το githio-click, αποκλεισμένα είναι τα χωριά Πλάτανος και Καρβελάς.

Ισχυρή είναι η ανησυχία ότι τα ρέματα θα υπερχειλίσουν, προκαλώντας φαινόμενα πλημμύρας. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με στόχο τον συντονισμό των υπηρεσιών και την αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα ορισμένοι δρόμοι να είναι δύσκολα προσβάσιμοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στα νότια της Κρήτης τα φαινόμενα είναι έντονα:

Bροχοπτώσεις σημειώνονται από χθες το απόγευμα στην Κρήτη που έχουν προκαλέσει προβλήματα κυρίως στα νότια της Μεγαλονήσου, στην ευρύτερη περιοχής της Ιεράπετρας Λασιθίου.

Στα βόρεια της Κρήτης οι βροχοπτώσεις είναι ήπιες και δεν έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, όμως στα νότια του νησιού, τα φαινόμενα είναι πιο έντονα με αποτέλεσμα να καταγράφονται κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε υποδομές.

Στα Φέρμα Ιεράπετρας, η καταρρακτώδης βροχή που έπεσε είχε σαν αποτέλεσμα να μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο ο δρόμος έξω από το χωριό. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιεράπετρας Μανώλη Φραγκούλη τα φερτά υλικά και οι μεγάλες ποσότητες λάσπης που κατέβασε το νερό, είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος, αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πέσουν χώματα και βράχια στο δρόμο από τα Τέρτσα προς τον Μύρτο Ιεράπετρας και μέχρι τα όρια του δήμου Βιάννου στο νομό Ηρακλείου με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Επιβατικό αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην άκρη οικοπέδου στο οποίο είχε γίνει εκσκαφή για την ανέγερση οικοδομής, βρέθηκε στο κενό, όταν λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης υποχώρησε μέρος του οδοστρώματος.

Στην οδό Σάκη Καράγιωργα, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά του Ηρακλείου, από τις βροχές προκλήθηκε πτώση τμήματος οικοδομής με αποτέλεσμα τα υλικά να βρεθούν στο δρόμο.

Κλειστά σχολεία λόγω της κακοκαιρίας

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας Byron που φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης.

Ειδικότερα, για αύριο Παρασκευή, ο δήμος Ρόδου αποφάσισε να μείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει το νησί.

«Αναστέλλουμε τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και αθλητικών εγκαταστάσεων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της επικράτειας του δήμου Ρόδου κατά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Αφορά επίσης το Δημοτικό Ωδείο και κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον δήμο Ρόδου» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Με την υπ’ αριθμ. 556/2025 απόφαση του Δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου θα παραμείνουν κλειστοί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών», αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου Θήρας – Σαντορίνης.

«Κλειστά τα σχολεία της Τήλου την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Ο Δήμος Τήλου ενημερώνει τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, με την Απόφαση Δημάρχου αριθ. 422/2025 (Αρ. πρωτ. 7139/04-12-2025), όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Ο Δήμος Σύμης προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων με απόφαση του Δημάρχου.