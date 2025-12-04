Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας Byron που φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης.

Στην Αττική κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες στον δήμο Μοσχάτου – Ταύρου. Ειδικότερα, με απόφαση του δημάρχου Μοσχάτου – Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων, καθώς και των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο δήμος Ρόδου επίσης αποφάσισε να μείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει το νησί.

«Αναστέλλουμε τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και αθλητικών εγκαταστάσεων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της επικράτειας του δήμου Ρόδου κατά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Αφορά επίσης το Δημοτικό Ωδείο και κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον δήμο Ρόδου» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κλειστά σχολεία στη Σαντορίνη

«Με την υπ’ αριθμ. 556/2025 απόφαση του Δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου θα παραμείνουν κλειστοί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών», αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου Θήρας – Σαντορίνης.

Κλειστά τα σχολεία στην Τήλο

«Κλειστά τα σχολεία της Τήλου την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Ο Δήμος Τήλου ενημερώνει τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, με την Απόφαση Δημάρχου αριθ. 422/2025 (Αρ. πρωτ. 7139/04-12-2025), όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με:

-τη νομοθεσία περί αρμοδιοτήτων Δήμων σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών συνθηκών,

-το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για έντονα φαινόμενα στην περιοχή».

Κλειστά τα σχολεία στη Σύμη

Ο Δήμος Σύμης προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων με απόφαση του Δημάρχου.