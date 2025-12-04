Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους πολίτες της Αττικής ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, καθώς τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε μια νέα επιδείνωση του καιρού, στο πλαίσιο της κακοκαιρίας «Byron», η οποία αναμένεται να επηρεάσει την Αττική μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάζει, τρία διαφορετικά προγνωστικά κέντρα καταγράφουν σημαντική πιθανότητα για έντονα φαινόμενα, με τις κεντρικές και παράκτιες ζώνες του λεκανοπεδίου να βρίσκονται στο επίκεντρο των εκτιμήσεων.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει πως «Τρία σενάρια για την Αττική…» διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή, καθώς οι μετρήσεις δείχνουν ότι η συνολική ποσότητα βροχής ενδέχεται να κυμανθεί «από 40 μέχρι 90 χιλιοστά βροχής…». Όπως επισημαίνει, οι ζώνες που θεωρούνται περισσότερο ευάλωτες είναι «Οι παράκτιες περιοχές που βρέχονται από τους δύο κόλπους (Σαρωνικό – Ευβοϊκό|) και τα δυτικά», τα οποία «δείχνουν να είναι οι πιο επικίνδυνες για προβλήματα». Ο ίδιος υπογραμμίζει, επίσης, ότι «Η ποσότητα αυτή είναι λίγο μεγαλύτερη από την πρόσφατη κακοκαιρία», ενώ τονίζει πως «Το πεδίο των ανέμων και η ενέργεια του Σαρωνικού θα έχει τον τελευταίο λόγο».

Καταλήγοντας, ο μετεωρολόγος προειδοποιεί ότι «Σίγουρα από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή», επισημαίνοντας την ανάγκη οι κάτοικοι της Αττικής να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να εξελιχθούν γρήγορα και με ένταση.