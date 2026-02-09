Πέρα από τη λάμψη των προβολέων, η τηλεόραση συχνά κρύβει ένα πρόσωπο που βασίζεται σε στερεότυπα. Η Ζωή Κρονάκη, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, δεν δίστασε να αναφερθεί ανοιχτά στις επικρίσεις που αφορούν την ηλικία και την οικογενειακή της κατάσταση. Με λόγο άμεσο, περιέγραψε τις δύο όψεις του νομίσματος που έχει αντιμετωπίσει στην πορεία της.

«Έχω βιώσει και το “τώρα η πιτσιρίκα τι να μας πει;”. Έχω βιώσει και το “έλα μάνα με δύο παιδιά, 40, τα έχει φάει τα ψωμιά της”. Τα έχω ακούσει αυτά. Αλλά αν μένεις σε αυτό, τελείωσες», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια, θέτοντας το ζήτημα του ageism (ηλικιακού ρατσισμού) που φαίνεται να ταλανίζει τον χώρο των media.

Το μέλλον στην ΕΡΤ και η σχέση με τον Τάσο Ιορδανίδη

Παρά τον σκληρό ανταγωνισμό που επικρατεί στην πρωινή ζώνη, η ίδια δηλώνει ικανοποιημένη από το κλίμα που επικρατεί στην εκπομπή της. Η συνεργασία της με τον Τάσο Ιορδανίδη φαίνεται πως έχει ξεπεράσει τα επαγγελματικά όρια, με την ίδια να χαρακτηρίζει τη σχέση τους «αδελφική». Όσον αφορά το τι μέλλει γενέσθαι μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν, η αισιοδοξία είναι διάχυτη.

«Όλα πηγαίνουν ωραία, ομαλά. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύουμε με πολύ κέφι και με πολλή αγάπη μεταξύ μας και οδεύουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν. Δικός μας διακαής πόθος είναι αυτός (σ.σ. η συνέχιση της εκπομπής). Και δικός μου και θα μιλήσω και εκ μέρους του Τάσου, γιατί είμαστε πλέον αδέρφια. Νιώθω όμως ότι και από το κανάλι υπάρχει πολύ θετική διάθεση, επομένως φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα πάνε κατ’ ευχήν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η κριτική και οι τηλεοπτικές ισορροπίες

Σε μια περίοδο που οι τηλεοπτικές αλλαγές και οι μεταγραφές μονοπωλούν το ενδιαφέρον, η Ζωή Κρονάκη παίρνει θέση απέναντι στην τάση για διαρκή αναζήτηση του αρνητικού. «Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει συνέχεια να ψειρίζουμε τη μαϊμού, να προσπαθούμε να βρούμε το αρνητικό, γιατί αυτή και όχι αυτή, γιατί ο ένας και όχι ο άλλος», ανέφερε, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται συχνά οι επαγγελματίες του χώρου.

Η προσπάθεια για μια εκπομπή ανταγωνιστική που θα παραμένει fresh και επίκαιρη απαιτεί, σύμφωνα με την ίδια, συνεχείς προσαρμογές, μακριά από τη στείρα κριτική που συχνά εστιάζει σε πρόσωπα αντί για το περιεχόμενο.