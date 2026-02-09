Οι πρώτες ψιχάλες βροχής έχουν αρχίσει να πέφτουν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, που μιλούσαν για αστάθεια με βροχοπτώσεις που θα χαρακτηρίσαουν τον καιρό για όλη την εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα. Αστάθεια, βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και κατά τόπους υψηλά μποφόρ θα κυριαρχήσουν ανά περιοχές στη χώρα. Ειδικά για την Τσικνοπέμπτη, στην Αθήνα αναμένονται βροχοπτώσεις αλλά μετά το απόγευμα, ενώ η Δυτική Ελλάδα θα είναι το επίκεντρο των πιο σφοδρών φαινομένων, όπως ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι.

Για τον Θοδωρή Κολυδά, η φετινή Τσικνοπέμπτη θα έχει δύο πρόσωπα. Το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με εξαίρεση το ανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, από το απόγευμα και μετά, και από τα δυτικά της χώρας, ο καιρός θα «κλείσει» και θα έχουμε βροχές μέχρι το βράδυ σε όλες τις περιοχές της χώρας. Τοπικά θα έχουμε και καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι ισχυρές.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, περιγράφοντας τον καιρό των επόμενων ημερών, κάνει λόγο για «σερί βροχοπτώσεων με εμμονικές βροχές σε 5 περιοχές». Το σερί που αναφέρει θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα, με τις περισσότερες βροχές να εκδηλώνονται στη Δυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη. Στις περιοχές αυτές, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος, μπορεί να έχουμε «καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα». Στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές αρχικά, με περισσότερες την Τσικνοπέμπτη το βράδυ και το Σάββατο το μεσημέρι. Μετά τις 20 Φλεβάρη φαίνεται να έρχονται κρύα, περισσότερα χιόνια και βοριάδες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Σύμφωνα τώρα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, η εβδομάδα που ξεκίνησε θα χαρακτηρίζεται από αστάθεια με κατά τόπους φαινόμενα όπως βροχές και καταιγίδες. «Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειώνονται έως και την Τετάρτη το πρωί στα πολύ ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Ειδικά έως την Τρίτη το πρωί οι τοπικές χιονοπτώσεις θα απασχολήσουν και περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη Θράκη. Επίσης, την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι στα πελάγη θα αγγίζουν τα 6-7 και κατά διαστήματα και τα 8 μποφόρ», επισημαίνει ο μετεωρολόγος. Για όσους αναρωτιούνται για το πότε θα βρέξει στην Αττική, ο κ. Καλλιάνος ανέφερε το βράδυ απόψε, το μεσημέρι της Τρίτης, το μεσημέρι και το βράδυ της Τετάρτης και το απόγευμα της Πέμπτης.

Όπως εξηγεί η μετεωρολόγος του Mega, Χριστίνα Ρήγου, δυστυχώς για τη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα για περιοχές όπως η Αχαΐα, η Ηλεία, που έχουν πληγεί από τις κακοκαιρίες του προηγούμενου διαστήματος, φαίνεται ότι θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα. Περιμένουμε διαδοχικές κακοκαιρίες, η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε πρόκειται να είναι βροχερή για όλη τη χώρα. Αύριο, Τρίτη, οι βροχοπτώσεις θα είναι ήπιες, ενώ το τριήμερο Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή θα έχουμε άστατο καιρό, με πιο έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς νοτιάδες και υψηλές θερμοκρασίες. Τετάρτη και Πέμπτη, που είναι και Τσικνοπέμπτη, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα.

Δείτε το βίντεο: