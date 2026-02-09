Για τους απανταχού συλλέκτες ανά τον κόσμο η απόκτηση σε μικρογραφία, συνήθως στην κλίμακα 1/18, στατικών μοντέλων αυτοκινήτων που σημάδεψαν την παγκόσμια αυτοκίνηση αποτελεί όνειρο και ταυτόχρονα στόχος για πολλά χρόνια.

Με πρώτο και κύριο παράγοντα τα χρήματα που θα διατεθούν προκειμένου να εμπλουτιστούν οι στατικές συλλογές και να γίνουν μοναδικές .

Ανάμεσα στα πιο περιζήτητα στατικά μοντέλα και κατά κάποιο τρόπο ένα ιερό «δισκοπότηρο» για κάθε συλλέκτη και συλλογή, αποτελεί η Bentley Embiricos 4, 1/4 λίτρα που και σε πραγματικές διαστάσεις θεωρείται από τα πλέον σπάνια και ιστορικά σημαντικά αυτοκίνητα στην ιστορία της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, το οποίο παραγγέλθηκε το 1938 από τον Έλληνα εφοπλιστή και gentleman driver Ανδρέα Εμπειρίκο, που ήταν γιός του Μαρή Εμπειρίκου.

Ο Έλληνας εφοπλιστής είχε ζητήσει τότε να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο που θα συνδύαζε την πολυτέλεια της Bentley με τις υψηλές επιδόσεις και την αεροδυναμική σχεδίαση. Το αμάξωμα είχε κατασκευαστεί από τον Georges Paulin και την εταιρεία Pourtout στην γαλλική πρωτεύουσα, εισάγοντας αεροδυναμικές γραμμές που της έδωσαν το επίθετο streamline.

Για να μπορέσει κανείς να αποκτήσει ένα αντίγραφο σε μικρογραφία της εν λόγω Bentley που είναι μέρος της «Impossible Collection» της βρετανικής εταιρείας θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον τριακόσια πενήντα ευρώ με τις τιμές να φθάνουν μέχρι και τα πεντακόσια και πλέον ευρώ και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα στην κλίμακα του 1/18. Γεγονός που καθιστά το εν λόγω στατικό μοντέλο ανάμεσα στα πιο ακριβοπληρωμένα στην εν λόγω κλίμακα αλλά και ιδιαίτερα σπάνιο από συλλεκτικής άποψης.