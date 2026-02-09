Με εμφανή εγκαύματα στη δεξιά πλευρά του προσώπου, στο αυτί και στον λαιμό νοσηλεύεται ο αστυνομικός που τραυματίστηκε στα επεισόδια στο ΑΠΘ τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Υ.Θ.) τον επισκέφθηκε στο 424 ΓΣΝ, ενώ, σύμφωνα με ανάρτηση της Ένωσης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του.

Ανέφερε στους συναδέλφους του που τον επισκέφθηκαν, υπογραμμίζει η Ένωση, ότι «γλίτωσε τα χειρότερα χάρη στην άμεση χρήση πυροσβεστήρα ετέρου αστυνομικού της ΥΑΤ που επιχειρούσε στο πεδίο, ειδάλλως η ζημιά θα ήταν πολύ μεγαλύτερη και σοβαρότερη».

Η ευχή του, συνεχίζει η ανάρτηση, «παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, είναι να υπάρξει η βούληση να αλλάξει η κατάσταση ώστε να μην τραυματιστεί κανένας άλλος αστυνομικός!».

Το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης του ευχήθηκε για ακόμα μια φορά περαστικά και ταχεία ανάρρωση και δεσμεύθηκε ότι θα βρισκόμαστε δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί.