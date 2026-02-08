Στην κατάσταση της στολής του αστυνομικού που τραυματίστηκε από κοκτέιλ μολότοφ στα επεισόδια του Σαββάτου γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναφέρεται, με ανάρτησή του στο Facebook, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Τσαϊρίδης.

Η επίθεση προκάλεσε εγκαύματα στον αστυνομικό, κυρίως στο πρόσωπο και στον αυχένα, ενώ οι εικόνες από τον εξοπλισμό του αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του περιστατικού.

«Άνοιξε ολόκληρη τρύπα στην στολή ενώ φορούσε θώρακα και κάηκε η μπλούζα που φορούσε από κάτω!» επισημαίνει ο κ. Τσαϊρίδης.

Στην ίδια ανάρτηση, ο πρόεδρος της Ένωσης κάνει λόγο για επιθέσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως απλά επεισόδια, ζητώντας ενίσχυση των μέσων της αστυνομίας.

«Θα το φωνάζουμε συνέχεια ότι επρόκειτο για δολοφονικές επιθέσεις και πρέπει η αστυνομία να εξελιχθεί στην αντιμετώπιση αυτών των δολοφόνων με τη χρήση:

εκτοξευτήρων ελαστικών βλημάτων

εκτοξευτήρων σφαιριδίων χρώματος ώστε σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι προσαγωγές να μετατρέπονται σε συλλήψεις με αποδεικτικά στοιχεία.

Δεν νοείται σύγχρονη αστυνομία χωρίς σύγχρονα μέσα» καταλήγει ο αστυνομικός.

Την ίδια στιγμή, οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ επανέρχονται με νεότερη ανακοίνωσή τους, θέτοντας εκ νέου στο προσκήνιο το θέμα της ελεγχόμενης πρόσβασης στους πανεπιστημιακούς χώρους, μετά τα σοβαρά γεγονότα των τελευταίων ημερών.

«Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου» επισημαίνουν σε νεότερη ανακοίνωση τους οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε αργά το βράδυ, στον απόηχο των επεισοδίων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου και οδήγησαν σε εκατοντάδες προσαγωγές. Ωστόσο, όλοι οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ το υπουργείο Παιδείας έδωσε στο ΑΠΘ διορία 48 ωρών προκειμένου να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα μέτρα.

«Εγκληματικές συμπεριφορές»

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, οι Πρυτανικές αρχές αποδίδουν την ευθύνη των γεγονότων σε μικρή ομάδα ατόμων, κάνοντας λόγο για εγκληματικές συμπεριφορές σε βάρος της αστυνομίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

«Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε την Παρασκευήτο προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ ως υπαίτιους των επεισοδίων, ενώ θέτουν παράλληλα το ζήτημα της «άμεσης ενεργοποίησης της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου».

Στο μεταξύ, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή έξω από την Πολυτεχνική Σχολή έφεραν στο φως σημαντικό αριθμό αντικειμένων που παραπέμπουν σε οργανωμένη προετοιμασία επεισοδίων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης.

Πρόκειται για υλικά που φέρονται να μεταφέρθηκαν στον χώρο από φοιτητές.

Υπενθυμίζεται ότι τα επεισόδια εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια πάρτι που πραγματοποιούνταν εντός του πανεπιστημίου χωρίς να έχει δοθεί σχετική άδεια. Στη διάρκεια της έντασης, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο πρόσωπο και στον λαιμό.

Για τους προσαχθέντες, οι οποίοι συνεργάστηκαν στη διαδικασία λήψης αποτυπωμάτων, δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν ελεύθεροι.