Μια απρόσμενη επίσκεψη και το παρασκήνιο γύρω από τις προτάσεις που δέχτηκε για να εμπλακεί με την πολιτική μοιράστηκε ο Γιάννης Σμαραγδής κατά την παρουσία του στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Ο δημιουργός αναφέρθηκε εκτενώς στη γνωριμία του με τη Μαρία Καρυστιανού, περιγράφοντας έναν άνθρωπο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

«Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, δεν το κρύβω. Ήρθε και με βρήκε και έφερε γλυκά. Έχει δύο χαρακτηριστικά: Ξέρει να ακούει και δεν σε αφήνει να καταλάβεις τι σκέφτεται», ανέφερε ο σκηνοθέτης, δίνοντας μια εικόνα από την ιδιωτική τους συνομιλία.

Ο ίδιος, ωστόσο, ξεκαθάρισε τη θέση του απέναντι στις φήμες που τον ήθελαν να αλλάζει επαγγελματική ρότα. «Εγώ της ξεκαθάρισα ότι είμαι μοναχικός λύκος. Εγώ αυτό που ξέρω να κάνω είναι ταινίες και ό,τι με βγάζει έξω από αυτό, δεν μπορώ να το υπηρετήσω. Της ευχήθηκα καλή επιτυχία. Αυτό το πρόσωπο νομίζω ότι θα απασχολήσει την Ελλάδα», συμπλήρωσε.

Οι αρνήσεις σε ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και η συμβουλή του πατέρα του

Παρά το γεγονός ότι το όνομά του φαίνεται να αποτελεί πόλο έλξης για τα κόμματα εξουσίας, ο Γιάννης Σμαραγδής παραμένει πιστός σε μια υπόσχεση που έδωσε πριν από πολλές δεκαετίες. Όπως αποκάλυψε, μετά τη συνάντησή του με την κ. Καρυστιανού, δέχτηκε προτάσεις τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΠΑΣΟΚ, τις οποίες όμως απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η στάση του αυτή έχει βαθιές ρίζες. «Ο πατέρας μου “έφυγε” όταν ήμουν 15 ετών, μού είχε πει να μην ασχοληθώ με την πολιτική γιατί είναι βρώμικο πράγμα. Και το κράτησα! Και θα το κρατήσω και τώρα!», εξήγησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που ο σκηνοθέτης δέχεται κρούσεις από τον πολιτικό στίβο. Ανατρέχοντας στο παρελθόν, αποκάλυψε πως την περίοδο που ο ίδιος ανήκε στον χώρο της αριστεράς, δύο εμβληματικές μορφές, ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, του είχαν προτείνει δις να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής, εισπράττοντας και τότε την άρνησή του.