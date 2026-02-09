Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία, προτείνοντας νέο πακέτο κυρώσεων που για πρώτη φορά «αγγίζει» λιμάνια τρίτων χωρών τα οποία διαχειρίζονται ρωσικό πετρέλαιο. Στόχος είναι να περιοριστούν περαιτέρω τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές ενέργειας και πρώτων υλών, αλλά και να κλείσουν «παράθυρα» που αξιοποιεί το ρωσικό εμπόριο μέσω τρίτων.

Η πρόταση, που συνδιαμορφώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Εκπροσώπηση της ΕΕ (EEAS), προβλέπει την ένταξη των λιμανιών Κουλέβι στη Γεωργία και Καριμούν στην Ινδονησία στη λίστα κυρώσεων, απαγορεύοντας σε ευρωπαϊκές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα να διενεργούν συναλλαγές με αυτά. Πρόκειται για το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονομικός «πόλεμος φθοράς» συνεχίζεται στο μέτωπο του πετρελαίου και των μεταφορών.

Κυρώσεις στο πετρέλαιο και τα λιμάνια-κόμβους

Η στοχοποίηση λιμανιών εκτός ΕΕ που διαχειρίζονται ρωσικό πετρέλαιο συνιστά ποιοτικό άλμα στην αρχιτεκτονική των κυρώσεων, καθώς επιχειρεί να πλήξει κρίσιμους κόμβους της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Με τον αποκλεισμό συναλλαγών με τα Κουλέβι και Καριμούν, οι Βρυξέλλες επιχειρούν να περιορίσουν τα δίκτυα μεταφόρτωσης και ανακατεύθυνσης ρωσικού αργού, που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως «βαλβίδες διαφυγής» από τα ευρωπαϊκά μέτρα.

Παράλληλα, το νέο πακέτο επεκτείνει τις κυρώσεις και πέρα από το πετρέλαιο, επιβάλλοντας εισαγωγικές απαγορεύσεις σε μια σειρά βιομηχανικών και ορυκτών προϊόντων.

Κυρώσεις, πετρέλαιο και μέταλλα

Η ΕΕ σχεδιάζει να απαγορεύσει τις εισαγωγές νικελίου σε ράβδους, σιδηρομεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων, ακατέργαστου και επεξεργασμένου χαλκού, καθώς και διαφόρων μεταλλικών απορριμμάτων όπως αλουμίνιο. Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης εισαγωγές αλατιού, αμμωνίας, χαλικιών, πυριτίου και γουνοδερμάτων, διευρύνοντας το φάσμα προϊόντων που δεν θα μπορούν να διοχετεύονται πλέον στην ευρωπαϊκή αγορά από ρωσικά κανάλια.

Το μήνυμα που επιχειρεί να στείλει η ΕΕ είναι ότι οι κυρώσεις δεν περιορίζονται πλέον στο αναμενόμενο πεδίο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά αγγίζουν όλο και περισσότερο κρίσιμες πρώτες ύλες για τη βαριά βιομηχανία και την πράσινη μετάβαση.

Κυρώσεις και χρηματοπιστωτικό δίκτυο

Στο τραπεζικό μέτωπο, η πρόταση προβλέπει την προσθήκη δύο ακόμη τραπεζών από το Κιργιστάν – της Keremet και της OJSC Capital Bank of Central Asia – καθώς και ενός πιστωτικού ιδρύματος στο Λάος και ενός στο Τατζικιστάν, λόγω παροχής υπηρεσιών σε κρυπτοστοιχεία προς τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, από τη λίστα αφαιρούνται δύο κινεζικές τράπεζες, κίνηση που δείχνει ότι η ΕΕ επιχειρεί να «λεπτορυθμίσει» το καθεστώς κυρώσεων, στοχεύοντας όσους θεωρεί ότι διευκολύνουν ενεργά την παράκαμψη των περιορισμών.

Έτσι, το νέο πακέτο δεν περιορίζεται μόνο στις ροές πετρελαίου και εμπορευμάτων, αλλά επεκτείνεται και στα εναλλακτικά κανάλια χρηματοδότησης και πληρωμών, όπως τα crypto assets, που η Μόσχα επιχείρησε να αξιοποιήσει μετά τον αρχικό αποκλεισμό ρωσικών τραπεζών.