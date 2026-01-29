Η Ρωσία βλέπει τα έσοδα από το πετρέλαιο να καταρρέουν, καθώς οι αμερικανικές κυρώσεις σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την πολεμική της οικονομία και αναγκάζουν το Κρεμλίνο να πουλά με τεράστιες εκπτώσεις για να κρατήσει ζωντανές τις εξαγωγές.

Τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας το 2025 μειώθηκαν περίπου κατά ένα πέμπτο σε σχέση με το 2024, καθώς οι διευρυμένες εκπτώσεις στο πετρέλαιο συνέπεσαν με ασθενείς διεθνείς τιμές. Το χάσμα ανάμεσα στο Brent και το ρωσικό μείγμα Urals σχεδόν διπλασιάστηκε τον Νοέμβριο, μετά τις αμερικανικές κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil, με την έκπτωση να εκτινάσσεται πάνω από τα 24 δολάρια το βαρέλι από περίπου 15 δολάρια τα προηγούμενα δύο χρόνια. Σε ορισμένα φορτία προς την Ινδία η τιμή έπεσε ακόμη και στα 22–25 δολάρια FOB, επίπεδα που μετά βίας καλύπτουν το κόστος παραγωγής, σύμφωνα με πρώην ανώτερο στέλεχος της ενεργειακής βιομηχανίας.

Οι κυρώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ διαβρώνουν σταθερά τα πετρελαϊκά έσοδα, έναν από τους βασικούς πυλώνες της εξουσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν, και δείχνουν ότι η Δύση εξακολουθεί να έχει εργαλεία για να πλήξει ουσιαστικά την οικονομία της Ρωσίας σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Παρότι οι δημοσιονομικές πιέσεις δύσκολα θα αλλάξουν τους πολεμικούς στόχους του Κρεμλίνου, το έλλειμμα του προϋπολογισμού έχει εξελιχθεί σε κεντρικό θέμα για τον Πούτιν, όπως σημειώνει ο Γιανις Κλούγκε από το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφαλείας Υποθέσεων.

Το 2025, η άνοδος των στρατιωτικών δαπανών σε συνδυασμό με τα μειωμένα ενεργειακά έσοδα οδήγησαν σε έλλειμμα 2,6% του ΑΕΠ, πέντε φορές υψηλότερο από τον αρχικό στόχο και ρεκόρ σε απόλυτα μεγέθη, σηματοδοτώντας την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά «κόκκινων» για τον ρωσικό προϋπολογισμό. Στις αρχές του 2026, η Ρωσία κινδυνεύει με «οπτικά μεγάλο έλλειμμα», λόγω μπροστοβαρούς κρατικής δαπάνης και ακόμη χαμηλότερων ενεργειακών εσόδων, παραδέχθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Βλαντίμιρ Κολίτσεφ, όπως μετέδωσε το Interfax.

Παράλληλα, το ισχυρό ρούβλι, περίπου 17% πάνω από την ισοτιμία των 92 ρουβλίων ανά δολάριο που προβλέπει ο προϋπολογισμός, σημαίνει ότι η Ρωσία εισπράττει λιγότερα ρούβλια για κάθε δολάριο εξαγωγικών εσόδων. Μια απόκλιση 10 δολαρίων από την τιμή Urals που έχει ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό μπορεί να «σβήσει» έσοδα 1,5–1,8 τρισ. ρουβλιών, ενώ αν οι χαμηλές τιμές πετρελαίου και το ισχυρό νόμισμα διατηρηθούν, το δημοσιονομικό κενό ενδέχεται να φτάσει τα 3 τρισ. ρούβλια, δηλαδή περίπου το 7,5% των αναμενόμενων εσόδων του 2026, σύμφωνα με τους αναλυτές της Alfa Bank.

Ρωσία: Σιωπηλή ασφυξία από κυρώσεις και μετατόπιση αγορών

Οι αμερικανικές κυρώσεις σε Lukoil και Rosneft αύξησαν τον κίνδυνο για τους ξένους αγοραστές, πιέζοντας τη Ρωσία να δώσει ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις για να διατηρήσει τις ροές πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Η κυβέρνηση παραδέχεται ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά χρειάστηκε να διευρύνουν το «σπρεντ» μεταξύ των ρωσικών τιμών και των διεθνών δεικτών, προκειμένου οι εξαγωγές να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Εκτιμήσεις του Κέντρου Τιμολόγησης στη Μόσχα κάνουν λόγο για θαλάσσιες εξαγωγές έως 410 χιλιάδες τόνους την ημέρα μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, με πτώση έως 11% σε ετήσια βάση.

Ταυτόχρονα, αλλάζει η γεωγραφία των αγορών για το ρωσικό πετρέλαιο: οι θαλάσσιες εισαγωγές αργού της Κίνας από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 23% τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο, ενώ οι αποστολές προς την Ινδία υποχώρησαν κατά 29%, σύμφωνα με το Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Τον Ιανουάριο, αυξήθηκε απότομα το ποσοστό των φορτίων με «απροσδιόριστους» προορισμούς στα συστήματα AIS, ένδειξη ότι ολοένα και μεγαλύτερα ποσά ρωσικού πετρελαίου παραμένουν «στην αναμονή» στη θάλασσα. Πολλά τάνκερ παραμένουν ανοιχτά στις ακτές της Ινδίας ή της Κίνας, αναζητώντας διυλιστήρια που θα αναλάβουν τελικά την εκφόρτωση, σύμφωνα με τον Μπόρις Ντοντόνοφ από το Kyiv School of Economics.

Αναλυτές καταγράφουν επίσης άλμα στα δηλωμένα ενδιάμεσα λιμάνια όπως η Αίγυπτος και η Σιγκαπούρη, κλασικοί κόμβοι «ανακατεύθυνσης» φορτίων. Η μετατόπιση αυτή και η ανάγκη για ολοένα μεγαλύτερες εκπτώσεις έχουν μειώσει το μερίδιο των ενεργειακών εσόδων στον ρωσικό προϋπολογισμό από περίπου 50% στην κορύφωση, σε μόλις 24%, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Για να καλύψει την τρύπα, το Κρεμλίνο αυξάνει τον ΦΠΑ και τους φόρους στις μικρές επιχειρήσεις, φορτώνοντας την κοινωνία με το κόστος του πολέμου.

Ο οικονομολόγος Βαχτάνγκ Παρτζβάνια κάνει λόγο για «αργή, αθροιστική ασφυξία» από τις κυρώσεις, που δυσκολεύει τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, ροκανίζει την ανάπτυξη και αυξάνει τον κίνδυνο μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η διάβρωση των πετρελαϊκών προσόδων σημαίνει ότι κάθε επιπλέον ρούβλι εσόδου συνεπάγεται υψηλότερο οικονομικό κόστος, μέσω χαμηλότερης κερδοφορίας των επιχειρήσεων, περιορισμένων επενδύσεων και μεγαλύτερης πίεσης στους μη ενεργειακούς κλάδους. Ωστόσο, η Αλεξάνδρα Προκοπένκο από το Carnegie Russia Eurasia Centre προειδοποιεί ότι η βιωσιμότητα αυτής της τάσης θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και τον ρυθμό αναπροσαρμογής της ρωσικής οικονομίας, όπως γράφουν οι Financial Times.

Παρά τη συζήτηση περί «αποπετρελαιοποίησης», η Ρωσία παραμένει βαθιά εξαρτημένη από τα έσοδα υδρογονανθράκων και δεν έχει πάψει να είναι πετρελαϊκό κράτος, επισημαίνει η Προκοπένκο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο περιορισμός των εξαγωγικών αγορών της και το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν γίνει πλέον «άβολες» για το Κρεμλίνο, απογυμνώνοντας τις αδυναμίες της πολεμικής οικονομίας.