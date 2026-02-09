Μια γυναίκα από τη Νέα Υόρκη λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της κατά τη διάρκεια μοναχικής πεζοπορίας στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, όμως σώθηκε χάρη στην παρέμβαση δύο αγνώστων πεζοπόρων, οι οποίοι ακολούθησαν ίχνη αίματος και την εντόπισαν βαριά τραυματισμένη σε ένα μυστηριώδες ατύχημα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Τζακ Τίτιγεν, από το Σαρατόγκα Σπρινγκς, είχε ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα για μια συνηθισμένη πεζοπορία στους καταρράκτες Μπράινταλ Βέιλ στην Ουάσινγκτον. Πρόκειται για έμπειρη ορειβάτισσα, η οποία έχει ανέβει με επιτυχία σε μερικές από τις πιο επικίνδυνες κορυφές του κόσμου, μεταξύ των οποίων και το Έβερεστ. Για τον λόγο αυτό, το συγκεκριμένο ταξίδι δεν προκάλεσε καμία ανησυχία στην οικογένειά της, όπως δήλωσαν στο τηλεοπτικό δίκτυο KSL TV.

Ωστόσο, στις 3 Φεβρουαρίου, ενώ κινούταν στην περιοχή των καταρρακτών, η Τζακ υπέστη σοβαρό ατύχημα. Η κουνιάδα της, Κάθριν Τίτιγεν, ανέφερε στο μέσο ότι εκτιμούν πως είτε γλίστρησε και χτύπησε στο κεφάλι είτε τραυματίστηκε από πτώση βράχων.

Δύο άλλοι πεζοπόροι που βρίσκονταν στο ίδιο μονοπάτι εντόπισαν ίχνη αίματος και αποφάσισαν να τα ακολουθήσουν. Τα ίχνη τούς οδήγησαν στην Τζακ, η οποία βρισκόταν αναίσθητη στη βάση μιας πλαγιάς με κλίση 45 μοιρών. «Τη φρόντισαν, τύλιξαν τα μπουφάν τους γύρω της και προσπάθησαν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία του σώματός της», δήλωσε η Κάθριν Τίτιγεν.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γιούτα Βάλεϊ, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται. Σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειάς της σε πλατφόρμα GoFundMe, φέρει πολλαπλές εγκεφαλικές αιμορραγίες, σοβαρά κατάγματα στο κρανίο και στο πρόσωπο, καθώς και μια μικρή ρήξη της καρωτίδας αρτηρίας. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να τη διασωληνώσουν, ενώ παρακολουθούσαν για «αρκετές ημέρες» το ενδεχόμενο εγκεφαλικού οιδήματος.

Όπως εξήγησε η Κάθριν Τίτιγεν, αν το οίδημα αυξηθεί επικίνδυνα, θα χρειαστεί επείγουσα χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία θα αφαιρεθεί τμήμα του κρανίου ώστε να δοθεί χώρος στον εγκέφαλο.

Η οικογένεια χαρακτηρίζει τους δύο πεζοπόρους που τη διέσωσαν «ήρωες», τονίζοντας ότι πιθανότατα της έσωσαν τη ζωή. «Το γεγονός ότι όχι μόνο το παρατήρησαν, αλλά είχαν και την παρόρμηση να ακολουθήσουν τα ίχνη αίματος και να ερευνήσουν, ενδεχομένως της έσωσε τη ζωή. Η οικογένειά μας είναι απέραντα ευγνώμων», δήλωσε η Κάθριν.

Οι συγγενείς της Τζακ δηλώνουν συγκλονισμένοι από το ατύχημα, δεδομένης της τεράστιας εμπειρίας της σε «χιλιάδες πεζοπορίες». Στην καμπάνια GoFundMe, που την Κυριακή απείχε μόλις 600 δολάρια από τον στόχο της, υπογραμμίζεται η «βαθιά αγάπη της για την ύπαιθρο» και ο ισχυρός δεσμός της με τη φύση. «Ξέρουμε ότι θα παλέψει με όλες της τις δυνάμεις για να επιστρέψει στην οικογένειά της και σε όσα αγαπά», έγραψαν.