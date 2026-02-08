Αναστάτωση επικράτησε χθες. Σάββατο 7/2 στο μετρό στο Σύνταγμα. Νεαροί τράβηξαν τον μοχλό κινδύνου σε δρομολόγιο προς το Ελληνικό, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί ο συρμός.

Τα νεαρά άτομα, όπως μεταδίδει το Mega τράβηξαν τον μοχλό κινδύνου που βρίσκεται δίπλα στις πόρτες, ενώ το τρένο είχε ήδη αναχωρήσει από τον σταθμό Σύνταγμα με προορισμό το Ελληνικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας προκάλεσε επιβράδυνση της πορείας του συρμού, χωρίς όμως να ακινητοποιηθεί ανάμεσα στους σταθμούς.

Τελικά, το τρένο έφτασε κανονικά στον σταθμό Ακρόπολη, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και συνέχισαν τη διαδρομή τους με τον επόμενο συρμό.