Ένα ακόμα επεισόδιο του Survivor ήρθε το βράδυ της Δευτέρας (09/02) και, φυσικά, χάρισε στιγμές έντασης στους τηλεθεατές. Πρωταγωνιστές αυτή τη φορά ήταν οι Επαρχιώτες, Σταύρος και Μάνος.

Ο Σταύρος στράφηκε κατά των συμπαικτών του μετά την ήττα του στον στίβο μάχης, υποστηρίζοντας ότι του μιλούσαν πολλά άτομα ταυτόχρονα με αποτέλεσμα να μπερδευτεί.

«Μη φωνάζετε δέκα άτομα στα αυτιά μου. Ακριβώς επειδή βλέπεις ότι παιδεύομαι, ένας να μου πει κάτι. Δέκα φωνές. Εγώ πώς άκουγα δέκα άτομα; Το έχω πει από την αρχή ότι θέλω να μου μιλάει στο run ένα άτομο», είπε αρχικά ο Σταύρος.

Αφού επενέβη ο Μιχάλης Σηφάκης για να ηρεμήσει την κατάσταση ανάμεσα στους «Επαρχιώτες», ο Μάνος είπε ειρωνικά στον Σταύρο: «Εγώ φταίω που έχασες». Όταν ο Μιχάλης Σηφάκης επενέβη για μία ακόμη φορά, ο Μάνος τόνισε: «Εγώ φταίω πού έχασες; Κάνει σαν μωρό. Δεν μπορεί να λύσει ούτε ένα κόμπο και φταίω εγώ».