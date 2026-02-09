Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων υλοποίησε χθες, Κυριακή, μια ειδική επιχειρησιακή δράση σε αρκετές περιοχές του δήμου Θεσσαλονίκης. Στόχος της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Συνολικά ελέγχθηκαν 71 άτομα, εκ των οποίων οι 70 ήταν ανήλικοι, ενώ στο στόχαστρο των ερευνών μπήκαν και τέσσερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε ένα από τα περίπτερα συνελήφθη ένας 23χρονος υπάλληλος που έκανε το λάθος και πούλησε καπνικά προϊόντα σε μία 16χρονη.

Γενικός στόχος της δράσης της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ μιλά για το εύρος των στοιχείων που συλλέγονται και τον σκοπό του εγχειρήματος: «Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας. Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας».