Σε μια περίοδο που η Άγκυρα συνεχίζει να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα και να επενδύει στη ρητορική περί «αποστρατιωτικοποιημένων» ελληνικών νησιών, ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, εμφανίζεται να ζητά «ηρεμία» στο Αιγαίο και διάλογο με την Αθήνα, την ώρα που επιτίθεται σε Ελλάδα και Κύπρο για «εξοπλιστική κούρσα» και διεθνοποίηση των διαφορών στην ΕΕ.

Μιλώντας ενόψει της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία, ο στενός συνεργάτης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι «όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα μπορούν να λυθούν στο τραπέζι», καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τη Λευκωσία για «υπερβολική κούρσα εξοπλισμών» και προειδοποιώντας πως «από την κούρσα των εξοπλισμών δεν μπορεί να προκύψει κανένα αποτέλεσμα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο θα τεθεί το Κυπριακό στις συνομιλίες με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ο Τσελίκ είπε ότι η Τουρκία «μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα στο τραπέζι», σημειώνοντας πως η στρατιωτικοποίηση νησιών που θα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, αλλά και οι υπερβολικές δηλώσεις στελεχών της ελληνικής κυβέρνησης, παράγουν μόνο «αρνητικά αποτελέσματα». Κατηγόρησε την Αθήνα ότι για χρόνια επιχειρεί να μετατρέψει τις διμερείς της διαφορές σε ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσθέτοντας ότι «ιδίως μετά τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας φάνηκε πως αυτή η τακτική δεν πρόσθεσε τίποτα ούτε στην ασφάλεια ούτε στο μέλλον της Ευρώπης».

https://twitter.com/Akparti/status/2020853192905417055

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, εξαπέλυσε πυρά κατά της Λευκωσίας, υποστηρίζοντας ότι «έχει καταστήσει πρώτη της προτεραιότητα να καλεί κάθε χώρα με την οποία η Τουρκία έχει και την παραμικρή ένταση και να επιδίδεται σε μια υπερβολική κούρσα εξοπλισμών». «Από μια τέτοια κούρσα εξοπλισμών δεν μπορεί να προκύψει κανένα αποτέλεσμα, δεν έχει κανένα νόημα», είπε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι «η σωστή οδός είναι η επίλυση των προβλημάτων στο τραπέζι» και ότι οι απειλές προς την Τουρκία «δεν έχουν κανένα αντίκρισμα, δεν είναι κάτι που μπορεί να ληφθεί σοβαρά, σχεδόν ούτε για αστείο».

Ο Τσελίκ χαρακτήρισε την επίσκεψη Μητσοτάκη «μια καλή ευκαιρία για την ενίσχυση της διπλωματικής ικανότητας και για την επίλυση των προβλημάτων στο τραπέζι», υπογραμμίζοντας ότι η διεύρυνση της διπλωματίας μεταξύ των δύο χωρών είναι προς όφελος όλων. Επανέλαβε το γνωστό τουρκικό αφήγημα ότι «το Αιγαίο δεν πρέπει να είναι πεδίο σύγκρουσης αλλά λίμνη ειρήνης» και ότι στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να αποφεύγονται κινήσεις που πλήττουν τα συμφέροντα της Τουρκίας και της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».

Τόνισε ακόμη ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να «υπερασπίζεται σε κάθε πεδίο την τουρκική υπόθεση στην Κύπρο», χαρακτηρίζοντας την προστασία των «δικαιωμάτων και της κυριαρχίας» του ψευδοκράτους ως «εθνική υπόθεση» της Τουρκίας. Κατέληξε λέγοντας ότι, σε μια περίοδο εντάσεων στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή και με τον πόλεμο στην Ουκρανία σε εξέλιξη, η αποφυγή της κούρσας εξοπλισμών και η ενεργοποίηση της διπλωματίας αποκτούν καθοριστική σημασία για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.