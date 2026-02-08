Στο ΚΑΤ νοσηλεύεται η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, μετά από ατύχημα που είχε το Σάββατο στην Ιταλία.

Η κυρία Μητσοτάκη συνόδευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ταξίδι στο Μιλάνο, με αφορμή την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, όταν σημειώθηκε το ατύχημα που κατέστησε αναγκαία τη μεταφορά της στην Ελλάδα και την εισαγωγή της στο Γενικό Νοσοκομείο Ατυχημάτων ΚΑΤ, ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Στο ΚΑΤ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του Εθνικού Συστήματος Υγείας και επικεφαλής της Κλινικής Χεριού – Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά, ενώ παραμένει για νοσηλεία στο δημόσιο νοσοκομείο, όπου αναρρώνει υπό ιατρική παρακολούθηση. Στο πλευρό της βρίσκεται συνεχώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.