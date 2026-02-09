Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στο διυλιστήριο πετρελαίου της Μπαϊτζί, κοντά στο Τικρίτ, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό εργαζόμενο και 13 τραυματίες, σύμφωνα με την αστυνομία και το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου.

Υπάλληλοι των εγκαταστάσεων, που βρίσκονται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, ανέφεραν ότι εντόπισαν τη σορό ενός ανθρώπου. Όπως δήλωσαν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, χωρίς να προκληθούν σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του διυλιστηρίου.

Κατά το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης.