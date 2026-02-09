Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου στη Χαλέπα Χανίων, όταν σημειώθηκε τροχαίο με παράσυρση πεζής γυναίκας από αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα, ο οδηγός του οποίου δεν στάθμευσε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεία. Παράλληλα, δυνάμεις της αστυνομίας συγκέντρωσαν μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, με στόχο τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού που εγκατέλειψε το θύμα.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση του ασυνείδητου οδηγού και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.