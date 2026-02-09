Σε εξέλιξη βρίσκονται από νωρίς το απόγευμα έρευνες του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Γυθείου για τον εντοπισμό ενός 60χρονου ψαρά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό η βάρκα του, με την ονομασία «Αντώνιος», εντοπίστηκε άνευ επιβαινόντων λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας (9/2), προσαραγμένη σε βραχώδες σημείο στην ακτή των Τρινήσων.

Εντός του σκάφους βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 60χρονος αγνοούμενος, γνωστός στην περιοχή της Σπάρτης, διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο και συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του για ψάρεμα.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος, ενώ ενδεχομένως να συνδράμει και ελικόπτερο του Λιμενικού, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για τα αίτια της ακυβερνησίας του σκάφους και καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η ενημέρωση θα συνεχιστεί καθώς εξελίσσονται οι έρευνες.