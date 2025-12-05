Ένα νέο περιστατικό βίας μέσα σε σχολικό περιβάλλον προκαλεί σοκ στην Πάφο της Κύπρου. Ένας 13χρονος μαθητής από Γυμνάσιο της περιοχής δέχθηκε επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και να διακομιστεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Η τραγική διάσταση του συμβάντος έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για τον ίδιο ακριβώς μαθητή που είχε δεχθεί παρόμοια επίθεση τον περασμένο Οκτώβριο από 15χρονο συμμαθητή του. Τότε, ο τραυματισμός του είχε απαιτήσει και πάλι νοσηλεία.

Έρευνα για τους ίδιους δράστες

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές Αρχές ενημερώθηκαν και μετέβησαν άμεσα στο σχολείο για τη διενέργεια εξετάσεων και τη συλλογή μαρτυριών.

Σύμφωνα με τον Alpha Κύπρου υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι δράστες του πρόσφατου επεισοδίου είναι τα ίδια πρόσωπα που είχαν εμπλακεί και στην πρώτη επίθεση τον Οκτώβριο.

Μετά το πρώτο περιστατικό σχολικής βίας, η Αστυνομία είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πατέρα του 13χρονου θύματος. Ο πατέρας είχε μεταβεί τότε στο σχολείο και είχε διαμαρτυρηθεί έντονα, καθώς φέρεται να μην είχε ενημερωθεί από τη Διεύθυνση για τα γεγονότα, αλλά από τον μεγαλύτερο αδελφό του μαθητή, μια κατάσταση που είχε προκαλέσει περαιτέρω αναστάτωση.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται τώρα στην ταυτοποίηση των σημερινών δραστών και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επαναλήφθηκε η επίθεση στον ίδιο μαθητή μέσα στον χώρο του Γυμνασίου.