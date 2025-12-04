«Αντέδρασα ενστικτωδώς», λέει ο επιβάτης που άρπαξε το τιμόνι του λεωφορείου, όταν ο οδηγός έπαθε ανακοπή και το όχημα εξετράπη της πορείας του το πρωί της Πέμπτης.

Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 25 εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Ένας επιβάτης –εργαζόμενος της ΔΕΗ– είναι ο άνθρωπος που με αξιοσημείωτη ψυχραιμία άρπαξε το τιμόνι και ακινητοποίησε το λεωφορείο, στον δρόμο Πτολεμαΐδας-Κοζάνης. Με την άμεση αντίδρασή του απέτρεψε μια μεγαλύτερη τραγωδία, σώζοντας δεκάδες συναδέλφους του. Μιλώντας στο kozan.gr, περιγράφει βήμα βήμα τα δραματικά δευτερόλεπτα που εκτυλίχθηκαν.

Η δραματική περιγραφή του επιβάτη που έπιασε το τιμόνι του λεωφορείου

«Καθόμουν περίπου στη μέση του λεωφορείου και κάποια στιγμή άκουσα ένα τράνταγμα. Πετάχτηκα όρθιος. Το λεωφορείο είχε αρχίσει να χτυπάει στις προστατευτικές μπάρες», περιγράφει. «Άρχισαν να φωνάζουν κάποιες κυρίες από τις μπροστινές θέσεις, το όχημα συνέχισε να χτυπάει δεξιά κι αριστερά».

Τότε έτρεξε μπροστά και είδε τον οδηγό πεσμένο στο πλάι, χωρίς τις αισθήσεις του. «Έπιασα το τιμόνι και προσπαθούσα να πατήσω το φρένο για να σταματήσει. Τα πόδια του οδηγού ήταν ακόμη εκεί, αλλά τελικά τα κατάφερα και σταμάτησα», λέει. «Αντέδρασα ενστικτωδώς. Δεν έχω εμπειρία, δεν έχω οδηγήσει ποτέ μεγάλα οχήματα».

Παρότι επικρατούσε πανικός, μόλις το λεωφορείο σταμάτησε, οι επιβάτες άρχισαν να ηρεμούν. «Ο κόσμος ήταν αναστατωμένος, αλλά όταν σταματήσαμε όλοι ηρέμησαν», σημειώνει.

Σημειώνεται πως ο 56χρονος οδηγός κατέληξε, αφού οι γιατροί με τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή μετά την ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια του δρομολογίου.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.

«Ευτυχώς είχαμε αυτό το παιδί, πήρε τον έλεγχο και σταμάτησε το λεωφορείο»

Τις στιγμές πανικού που επικράτησαν αμέσως μετά την εκτροπή του λεωφορείου με τους εργαζόμενους της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα περιέγραψε νωρίτερα μια επιβάτιδα του οχήματος, λέγοντας πως ο οδηγός «έπαθε έμφραγμα, ανακοπή», όπως ενημερώθηκαν αργότερα οι επιβάτες. Η ίδια είπε πως ο νεαρός εργαζόμενος έσωσε την κατάσταση, αφού, όταν κατάλαβε τι είχε γίνει, άρπαξε το τιμόνι και κατάφερε να ακινητοποιήσει το μεγάλο όχημα.

«Ευτυχώς είχαμε αυτό το παιδί, πήρε τον έλεγχο και σταμάτησε το λεωφορείο», είπε. «Ευτυχώς, ήμασταν τυχεροί, εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πολλά οχήματα, οπότε ήμασταν μια χαρά. Η κοπέλα που καθόταν μπροστά, αυτή κατάλαβε και φώναξε “κάποιος το τιμόνι να πιάσει” και πήγε το παιδί», πρόσθεσε.

Η αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ακόμα ότι γνώριζε τον οδηγό εδώ και χρόνια και ότι επρόκειτο για άνθρωπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι είχαν καθημερινή επαφή στη γραμμή μεταφοράς προσωπικού προς τον σταθμό της ΔΕΗ. Ο 56χρονος ήταν πατέρας δύο κοριτσιών, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην ανθρώπινη διάσταση του τραγικού συμβάντος.