Τις στιγμές πανικού που επικράτησαν αμέσως μετά την εκτροπή του λεωφορείου με τους 40 εργαζόμενους της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα περιέγραψε μία επιβάτιδα του οχήματος.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Ευαγγελίας Μιχαηλίδου, στον Status FM 107.7, ο οδηγός «έπαθε έμφραγμα, ανακοπή», όπως ενημερώθηκαν αργότερα οι επιβάτες. Τη σωτήρια λύση έδωσε ένας νεαρός εργαζόμενος που βρισκόταν στο λεωφορείο και, αντιλαμβανόμενος την κατάσταση, άρπαξε το τιμόνι και κατάφερε να ακινητοποιήσει το μεγάλο όχημα. «Ευτυχώς είχαμε αυτό το παιδί, πήρε τον έλεγχο και σταμάτησε το λεωφορείο», είπε η κ. Μιχαηλίδου.

Η κ. Μιχαηλίδου περιέγραψε τις συνθήκες του δρομολογίου: «Ξεκινάμε έξι το πρωί και εφτά η ώρα είμαστε στη δουλειά. Ο οδηγός μια χαρά ήταν». Και πρόσθεσε: «Εγώ ξέρω πως κάθε μέρα μια χαρά ήταν ο οδηγός. Απλά έπαθε ανακοπή. Την ώρα που χτύπησε το λεωφορείο στην άκρη, εκείνη την ώρα το καταλάβαμε όλοι. Ευτυχώς, ήμασταν τυχεροί, εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πολλά οχήματα, οπότε ήμασταν μια χαρά. Η κοπέλα που καθόταν μπροστά, αυτή κατάλαβε και φώναξε “κάποιος το τιμόνι να πιάσει” και πήγε το παιδί».

Η αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ακόμα ότι γνώριζε τον οδηγό εδώ και χρόνια και ότι επρόκειτο για άνθρωπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι είχαν καθημερινή επαφή στη γραμμή μεταφοράς προσωπικού προς τον σταθμό της ΔΕΗ. Ο 56χρονος ήταν πατέρας δύο κοριτσιών, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην ανθρώπινη διάσταση του τραγικού συμβάντος.

Ο γενικός γραμματέας του σωματείου εργαζομένων «Σπάρτακος», Σάκης Μάστορας, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 ότι ο 56χρονος ένιωσε αδιαθεσία και ένας ψύχραιμος επιβάτης παρενέβη και πάτησε το φρένο, σταματώντας το λεωφορείο.

Παρά την άμεση κινητοποίηση, οι προσπάθειες των γιατρών να επαναφέρουν τον 56χρονο οδηγό δεν είχαν αποτέλεσμα.

Για 45 λεπτά του έγινε προσπάθεια ΚΑΡΠΑ, όμως ο άνδρας δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.