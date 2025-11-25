Φρίκη προκαλεί η είδηση ότι ζευγάρι στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης εξέτρεφε συνολικά 51 γάτες στο σπίτι του, ώστε να τις φάει.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αστυνομία και το ζευγάρι αναγκάστηκε να απελευθερώσει τα ζώα, ενώ σε δηλώσεις που έκανε, υποστήριξε την αποτρόπαια επιλογή του.

Συγκεκριμένα, είπαν ότι τα γατιά θα καταναλώνονταν μόνο όταν πέθαναν από φυσικά αίτια, με την επεξεργασία του κρέατος να γίνεται σε κτηνοτροφικές μονάδες. «Το κάναμε επιστήμη», είπαν στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», ισχυριζόμενοι ότι αν τους αντιγράψουν κι άλλοι, τότε θα πέσει η τιμή του κρέατος.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1, δεν πρόκειται για ζευγάρι με οικονομικές δυσκολίες, αντιθέτως ζει και εργάζεται κανονικά, με τη γυναίκα μάλιστα να είναι παιδαγωγός. Επίσης, πιστεύουν ότι οι γάτες και τα ποντίκια πρέπει να καταναλώνονται, ενώ είναι της στείρωσης, του τσιπ στα ζώα και κατά των εμβολιασμών των ζώων.

Σε δηλώσεις που έκαναν στις «Αποκαλύψεις» δήλωσαν χαρούμενοι που αναδεικνύεται το θέμα.

Η γυναίκα σημείωσε: «Δεν είναι να σκοτώνουμε τα γατιά για να τα τρώμε. Είναι να δημιουργήσουμε ένα καταφύγιο γατών και όταν το ζώο πεθάνει από φυσικά αίτια, τότε να το πάρουνε οι κτηνοτροφικές μονάδες να διαχειριστούν το κρέας».

Ο άνδρας από την πλευρά του είπε: «Είμαστε υπέρ αυτού φυσικά για να σωθεί ο πλανήτης. Να λυθεί το πρόβλημα της ασιτίας. Θα τρώμε γάτες και με αυτό τον τρόπο θα πέσει η τιμή του κρέατος και θα μπορέσουν οι άνθρωποι σε υπανάπτυκτες χώρες να ζήσουν».