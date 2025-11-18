Τα τελευταία έτη οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, γνωστές ως servicers, έχουν αναλάβει τη διαχείριση ενός τεράστιου όγκου μη εξυπηρετούμενων δανείων (κόκκινα δάνεια).

Στην πράξη, δυστυχώς πολλοί δανειολήπτες, παρότι θέλουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους για να αποφύγουν την κατάσχεση της περιουσίας τους, συναντούν καθημερινά μεγάλες δυσκολίες. Περιμένουν ώρες για να επικοινωνήσουν με τα funds και τους servicers, και συχνά δεν καταφέρνουν καν να μιλήσουν μαζί τους.

Η συνδρομή ενός έμπειρου δικηγόρου στο Τραπεζικό Δίκαιο και στις ρυθμίσεις οφειλών, κρίνεται απαραίτητη για κάθε οφειλέτη, ο οποίος επιθυμεί να διευθετήσει τις οφειλές του, χωρίς να χάνει άσκοπο χρόνο, από την πρώτη κιόλας στιγμή που θα λάβει την εξώδικη καταγγελία, προκειμένου να προλάβει να μην εκδοθεί σε βάρος του Διαταγή πληρωμής.

Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι πολλοί οφειλέτες, έχοντας δυσάρεστες εμπειρίες από την επικοινωνία τους με τα funds, αισθάνονται πως παρότι προσπαθούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, έρχονται αντιμέτωποι με ένα άδικο και αυθαίρετο σύστημα, στο οποίο τελικά δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους.

Ενδεικτικά πολλοί εντολείς μας, μας αναφέρουν ότι δεν λαμβάνουν απάντηση σε αιτήσεις ρύθμισης ή ότι η επικοινωνία τους περιορίζεται σε τυποποιημένα και συνεχόμενα τηλεφωνήματα, ή ότι διαφορετικοί υπάλληλοι τους δίνουν αντικρουόμενες πληροφορίες και πολλές φορές τους πιέζουν ψυχολογικά για άμεσες απαντήσεις και υπογραφές συμφωνητικών που δεν έχουν ελεγχθεί.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να υπογραμμίσουμε προς καθησυχασμό των οφειλετών ότι η λειτουργία των servicers καθορίζεται από τον Νόμο 4354/2015, ο οποίος προβλέπει ότι οι εταιρείες αυτές εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Μάλιστα η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 118/19.5.2017 και ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΤτΕ καθορίζουν μεταξύ άλλων τις σημαντικές υποχρεώσεις τους σε σχέση με τους οφειλέτες, οι οποίες είναι:

Η Τήρηση αρχών διαφάνειας και ειλικρίνειας.

Η Εξέταση αιτημάτων ρύθμισης εντός εύλογου χρόνου.

Η Υποχρέωση ενημέρωσης για τη διαδικασία και τα δικαιώματα του οφειλέτη.

Εξάλλου τα funds και οι servicers πέραν των ανωτέρω, οφείλουν να συμμορφώνονται σε λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας, όπως οι διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή, περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, του τραπεζικού απορρήτου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, της αρχής της αναλογικότητας και εκείνες του σεβασμού της προσωπικότητας και της οικονομικής ελευθερίας των οφειλετών.

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται στο πλαίσιο προσπάθειας ρύθμισης η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, ένας έμπειρος δικηγόρος στο Τραπεζικό δίκαιο μπορεί να αξιώσει για τον εντολέα του την συμμόρφωση του fund στις ανωτέρω διατάξεις, σε διαφορετική περίπτωση δύναται να προχωρήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για την προστασία των θιγόμενων δικαιωμάτων του.

Κλείνοντας οφείλουμε να επισημάνουμε ότι κάθε αίτημα που υποβάλλεται για την ρύθμιση ή διαγραφή οφειλής, πρέπει να είναι ορθά διατυπωμένο, εμπεριστατωμένο και αιτιολογημένο, ενώ ο δικηγόρος που έχει αναλάβει την σύνταξη του και την εκπροσώπηση του οφειλέτη, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να έχει συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία βάσει του οικονομικού προφίλ του εντολέα του, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στις απαντήσεις των αιτημάτων.

Άλλωστε για τα funds τα οποία λογοδοτούν με την σειρά τους σε ξένους επενδυτές και έχουν δικούς τους στόχους εισπράξεων, η αξιολόγηση της κατάλληλης προτεινόμενης λύσης θα πρέπει να είναι συνάρτηση του ύψους της οφειλής, του είδους και του ύψους των εξασφαλίσεων, σε σχέση με την ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, το εναπομένον εισόδημα για την κάλυψη του ελαχίστου επιπέδου «εύλογων δαπανών διαβίωσης», λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος και τη φύση των χρεών του δανειολήπτη περιλαμβανομένων τυχόν οφειλών του έναντι άλλων

