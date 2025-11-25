Η Βρετανή Trudi Burgess, πρώην δασκάλα, βρίσκεται εδώ και μήνες σε διαδικασία δύσκολης αποκατάστασης, προσπαθώντας να διαχειριστεί τα μόνιμα αποτελέσματα της κακοποίησης που υπέστη από τον σύντροφό της. Λίγο μετά την απόφαση της 57χρονης να απομακρυνθεί από τη σχέση, εκείνος την τραυμάτισε τόσο σοβαρά που έμεινε παράλυτη από το στήθος και κάτω.

Η γυναίκα χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολύωρο χειρουργείο για να σταθεροποιηθεί η σπονδυλική της στήλη, ενώ για τρεις μήνες νοσηλευόταν στην εντατική του Royal Preston Hospital, με τους γιατρούς να ανησυχούν ακόμη και για την ικανότητά της να αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη.

«Δεν νιώθω τίποτα από το στήθος και κάτω – Μου πήρε κάθε χαρά»

Στη βιντεοσκοπημένη κατάθεσή της, η Trudi περιγράφει πώς ζει πλέον με μόνιμη νευρολογική βλάβη:

«Δεν νιώθω τίποτα από το στήθος και κάτω», εξηγεί. «Έχω νευροπαθητικό πόνο που με κάνει να νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω».

Παρότι η κινητικότητα στα χέρια της έχει περιοριστεί σημαντικά, προσπαθεί καθημερινά να βελτιώσει ό,τι μπορεί:

«Τα χέρια μου είναι σχεδόν μουδιασμένα… δεν έχω κίνηση στα δάχτυλα».

Η ίδια όμως επιμένει ότι δεν εγκαταλείπει την ελπίδα:

«Μου πήρε κάθε χαρά που είχα, ειδικά τον χρόνο με την εγγονή μου. Δεν μπορώ να γυρίσω σελίδες βιβλίου, δεν μπορώ να παίξω μαζί της… η ζωή μου έχει σχεδόν καταστραφεί».

Πώς οδηγήθηκαν τα πράγματα στην επίθεση

Η Trudi είχε ήδη περάσει μια περίοδο πένθους μετά τον θάνατο του συζύγου της. Μέσα σε αυτή την ευάλωτη περίοδο, γνώρισε τον Robert Easom. Η σχέση τους ξεκίνησε ήρεμα, όμως σύντομα εκείνος έγινε βίαιος και απόλυτα ελεγκτικός.

Όταν τον Φεβρουάριο αποφάσισε να φύγει, ο Easom έχασε τον έλεγχο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της:

«Με έπιασε από το κεφάλι και το πίεσε προς τα κάτω… ένιωσα τον αυχένα μου να σπάει».

Εκείνη τη στιγμή πίστεψε ότι πεθαίνει. Δεν μπορούσε να μιλήσει, ούτε να αντισταθεί.

Παρά την κατάστασή της, ο Easom είπε αρχικά στις αρχές πως «έπεσε από το κρεβάτι».

Όπως μετέφερε το σχετικό ρεπορτάζ της Daily Mail, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση, ενώ είχε ήδη παραδεχθεί άλλες επιθέσεις και κακοποιητική συμπεριφορά. Το δικαστήριο χρειάστηκε μόλις 27 λεπτά για την ετυμηγορία.

Αντιμέτωπος με ισόβια – Η οικογένεια ζητά στήριξη

Ο Easom αναμένεται να καταδικαστεί τον Φεβρουάριο, με πιθανή ποινή τα ισόβια.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της Trudi προσπαθεί να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει τη ζωή της όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινα. Ο γιος της, Jackson, εξηγεί στην καμπάνια GoFundMe:

«Στόχος μας είναι να βεβαιωθούμε ότι η υπόλοιπη ζωή της θα είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής, αξιοπρεπής και σταθερή». Η 57χρονη θα χρειαστεί πλήρως προσβάσιμη κατοικία, εξειδικευμένο εξοπλισμό, ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο, όχημα για άτομα με αναπηρία, συνεχή φυσιοθεραπεία και 24ωρη φροντίδα.