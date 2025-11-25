Η αντίστροφη μέτρηση για την κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ 2026, η οποία θα διεξαχθεί στην Ουάσινγκτον στις 5 Δεκεμβρίου, άρχισε, με τη FIFA να ανακοινώνει τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας.

Όπως έκανε γνωστό η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, οι πρώτες τέσσερις ομάδες στη βαθμολογία της, δηλαδή οι Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία και Αγγλία δεν θα συναντηθούν πριν τους ημιτελικούς ενώ με εξαίρεση την Ευρώπη καμία άλλη ήπειρος δεν θα έχει δύο ομάδες της στον ίδιο όμιλο.

Η κλήρωση, όπως προαναφέρθηκε, θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου και την επόμενη μέρα θα γίνει γνωστό αναλυτικά το πρόγραμμα, με το Μουντιάλ 2026 να αρχίζει στις 11 Ιουνίου και να ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου με τον τελικό που θα διεξαχθεί στο Νιου Τζέρσεϊ.

1ο γκρουπ δυναμικότητας: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ, Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία.

2ο γκρουπ δυναμικότητας: Κροατία, Μαρόκο, Κολομβία, Ουρουγουάη, Ελβετία, Ιαπωνία, Σενεγάλη, Ιράν, Νότια Κορέα, Εκουαδόρ, Αυστρία, Αυστραλία.

3ο γκρουπ δυναμικότητας: Νορβηγία, Παναμάς, Αίγυπτος, Αλγερία, Σκωτία, Παραγουάη, Τυνησία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική

4ο γκρουπ δυναμικότητας: Πράσινο Ακρωτήριο, Γκάνα, Κουρασάο, Αϊτή, Νέα Ζηλανδία, οι νικητές των ευρωπαϊκών play-off A, B, C και D και οι δύο νικητές του FIFA Play-Off Tournament.