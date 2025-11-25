Ο Ομέρ Τσελίκ, μετά την συνεδρίαση της κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ταγίπ Ερντογάν, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και μεταξύ άλλων εξαπέλυσε επίθεση σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ για την συνεργασία τους και προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις για την κατοχή της Μεγαλονήσου

Σε ερώτηση σχετικά με τη συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ για την ενίσχυση των αεράμυνάς της, και την προμήθεια του το ισραηλινού συστήματος αεράμυνας Barak MX ο Ομέρ Τσελίκ δήλωσε τα εξής:

«Όσα ισχυρίζεται η ελληνοκυπριακή πλευρά, καθώς και η πορεία που ακολουθεί στο ζήτημα του εξοπλισμού, αναιρούν πλήρως όσα έχει πει μέχρι σήμερα για τις διαπραγματεύσεις και για την – όπως εκείνοι τη χαρακτηρίζουν- “ειρηνευτική” προσέγγιση στο νησί.

Και δεν είναι μόνο αυτό· βλέπουμε ότι συνολικά μπαίνουν σε μια διαδικασία εξοπλισμών. Αλλά τι σημασία έχει να εξοπλιστεί μέχρι και το τελευταίο σημείο μια διοίκηση που δεν έχει καν την έκταση για να χτίσει σπίτια; Στο παρελθόν, όταν έγιναν οι διώξεις κατά των Τουρκοκυπρίων, η Τουρκία έκανε αυτό που έπρεπε, κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες — “Η Αϊσέ βγήκε διακοπές”, (σ.σ. Το σύνθημα για την έναρξη της εισβολής) όπως ειπώθηκε τότε.»

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Εμείς δεν επιθυμούμε σύγκρουση ούτε στο Αιγαίο ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θέλουμε τα προβλήματα να συζητούνται εκτός τραπεζιού. Όμως η στάση της Ελλάδας απέναντι στην τουρκική αμυντική βιομηχανία φάνηκε καθαρά πρόσφατα, όταν μετά το αεροπορικό δυστύχημα στο οποίο χάσαμε στρατιώτες, η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία δημοσίευσε τη φωτογραφία του μεταγωγικού αεροσκάφους.

Αυτή η νοοτροπία είναι προβληματική, δεν είναι φυσιολογική. Δεν ανταποκρίνεται ούτε σε στρατιωτικές αξίες, ούτε σε ανθρώπινες, ούτε σε πολιτικές. Η στρατιωτική τέχνη και οι στρατιωτικοί κώδικες έχουν κανόνες· δεν μπορεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα.»

Αναφερόμενος ξανά στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο Τσελίκ συνέχισε:

«Η ελληνοκυπριακή πλευρά, εκμεταλλευόμενη τη σιγουριά που τους δίνει η ένταξή τους στην ΕΕ, παρασύρεται σε όλο και πιο ακραίες επιλογές. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορούν να κάνουν είναι να μπουν σε αυτή την κούρσα εξοπλισμών.

Και ακόμη χειρότερο λάθος είναι να το κάνουν με τη στήριξη του Ισραήλ. Η σύμπλευση με τον σιωνισμό, με αυτή την σιωνιστική κυβέρνηση, με μια κυβέρνηση που διαπράττει γενοκτονία, αποτελεί προσβολή για την ανθρωπότητα και για τον ίδιο τον λαό τους.

Η πορεία που έχει επιλέξει η ελληνοκυπριακή πλευρά οδηγεί κατευθείαν σε τοίχο, και μάλιστα με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Δεν σημαίνει τίποτε άλλο. Όπως έχω πει και πριν: μιλάμε για διαπραγματεύσεις, για διπλωματία· λέμε ότι τα προβλήματα πρέπει να λύνονται στο τραπέζι των συνομιλιών.»