Tο βράδυ της Τρίτης, το Μέγαρο Μουσικής φιλοξένησε μια εκδήλωση μνήμης για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, ένα χρόνο μετά την εκδημία του. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, καθώς η οικογένεια του επιχειρηματία και προσωπικότητες από την πολιτική και τον επιχειρηματικό κόσμο συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν βίντεο που αναδείκνυαν στιγμές από τη ζωή του, την οικογένειά του και τα σημαντικότερα σταθμά της επιχειρηματικής του πορείας, δίνοντας στο κοινό μια συνολική εικόνα του ανθρώπου πίσω από το όνομα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, o Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, καθώς και υπουργοί της κυβέρνησης, όπως ο Νίκος Δένδιας και ο Σταύρος Παπασταύρου.

Παρόντες ήταν επίσης ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, η Μαριάννα Λάτση, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, η Χρυσή Βαρδινογιάννη, η Μελίσσα Γκρόμελ ο Νικολάς Ντε Γκρες, καθώς και η μητέρα του Άννα Μαρία.

O πρώην πρωθυπουργος Κωστας Καραμανλης, ο Δημαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην Δημαρχος Κώστας Μπακογιάννης με την μητέρα του Ντόρα Μπακογιάννη.