Η κόρη της δασκάλας στο Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της για θωπεία, δήλωσε ότι σωστά έπραξε η μητέρα της, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να μπουν όρια.

«Εγώ συμφωνώ με τη μητέρα μου. Πιστεύω ότι το παιδί καθόλου δεν… πρέπει να μπουν όρια», είπε στην εκπομπή Live News.

Κάτι αντίστοιχο είχε αναφέρει και η μητέρα της, σχολιάζοντας τον λόγο που προχώρησε σε καταγγελία, αναφέροντας:

«Πραγματικά είναι πολύ καλό παιδί και το αγαπώ. Αλλά ρε παιδιά και λίγο σεβασμός. Πρέπει έχουμε σεβασμό και τα όρια. Δεν πρέπει να ξεφεύγουν τα όρια. Έχουν ξεφύγει γενικώς. Σήμερα η εποχή έχει ξεφύγει σε όλα. Και σήμερα τα πιο πολλά παιδιά δυστυχώς τα βλέπετε κι εσείς δεν είναι και τα αγγελούδια του Θεού, του ουρανού. Δεν είναι καλά παιδάκια».

Σημειώνεται, ότι μάρτυρας είχε αναφέρει για το περιστατικό:

«Η δασκάλα αυτή ένα πρωί δήλωσε ότι ενώ έκανε μάθημα ένας μαθητής, ένα αγόρι στο τμήμα της Α’ Δημοτικού, 6 χρονών, τη θώπευσε στο στήθος. Αμέσως όλοι οι εκπαιδευτικοί έμειναν ενεοί, δεν πίστευαν αυτό που άκουγαν.

»Προσπάθησαν οι δάσκαλοι, οι συνάδελφοί της, να την ηρεμήσουν, να τη νουθετήσουν, να της εξηγήσουν ότι κάτι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, διότι και λόγω της μικρής ηλικίας του δεν μπορεί το παιδί να είχε τέτοια πρόθεση.

»Ωστόσο, αυτή επέμεινε στη δική της κατηγορία και υποστήριζε “όχι αυτό δεν το δέχομαι, είναι σεξουαλική παρενόχληση προς το πρόσωπό μου”.

»Όλοι προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, λέγοντάς της πως καθημερινά συμβαίνει το ίδιο σε χιλιάδες δασκάλους, ειδικά σε τόσο μικρές ηλικίες: Αλλά αυτή δεν ήθελε ούτε να το ακούσει, ούτε να το ενστερνιστεί. Ήταν πάρα πολύ κάθετη. Υποστήριξε ότι αυτός ήταν ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής. Η μητέρα (σ.σ. του παιδιού) ήταν πολύ σοκαρισμένη και μάλιστα έκλαιγε και ήθελε οπωσδήποτε να προβεί σε μήνυση γιατί όλο αυτό την ξεπερνούσε».