Συνελήφθη από τη γαλλική αστυνομία και τρίτος ύποπτος για τη μεγάλη ληστεία στο μουσείο του Λούβρου.

Η σύλληψη έγινε στην περιοχή του Παρισιού αργά την Τετάρτη, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM.

Ο ύποπτος βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση για να ανακριθεί από τους ερευνητές.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, DNA ενός εκ των υπόπτων εντοπίστηκε πάνω στο μηχανάκι που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαφυγή τους από τον χώρο της ληστείας, ενώ DNA του δεύτερου υπόπτου για τη ληστεία του Λούβρου βρέθηκε πάνω σε μία από τις γυάλινες προθήκες που είχαν σπάσει, σύμφωνα με την εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι η κλοπή σημειώθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, με τους ληστές μέσα σε λίγα λεπτά να κλέβουν κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ.