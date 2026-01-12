Το Λονδίνο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μιας έντονα πολωμένης δημόσιας συζήτησης γύρω από την ασφάλεια και την εγκληματικότητα.

Πολιτικοί, διεθνείς παράγοντες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά παρουσιάζουν το Λονδίνο σαν μια πόλη που έχει «ξεφύγει από τον έλεγχο». Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία και η ηγεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δίνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Ο αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Σερ Μαρκ Ράουλι, απάντησε με έντονο τρόπο στους επικριτές, χαρακτηρίζοντας το Λονδίνο «μια εξαιρετικά ασφαλή παγκόσμια πόλη», τονίζοντας ότι τα δεδομένα που αποδεικνύουν τη βελτίωση της ασφάλειας είναι «αμείλικτα ξεκάθαρα».

Λονδίνο και εγκληματικότητα: Ιστορικό χαμηλό στις δολοφονίες

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, το 2025 καταγράφηκαν 97 ανθρωποκτονίες, ο χαμηλότερος αριθμός από το 2014, όταν ο πληθυσμός του Λονδίνου ήταν αισθητά μικρότερος. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ποσοστό δολοφονιών: 1,1 ανά 100.000 κατοίκους, το χαμηλότερο από τότε που άρχισαν να τηρούνται συγκρίσιμα αρχεία το 1997.

Ο Σερ Μαρκ Ράουλι επεσήμανε ότι το Λονδίνο είναι ασφαλέστερο από κάθε πολιτεία των ΗΠΑ, αλλά και από μεγάλες αμερικανικές πόλεις. Ενδεικτικά, η Νέα Υόρκη καταγράφει ποσοστό 2,8 ανθρωποκτονιών ανά 100.000 κατοίκους, ενώ το Σικάγο φτάνει το 11,7. Ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Λονδίνο συγκρίνεται ευνοϊκά με πόλεις όπως το Βερολίνο (3,2) και το Μιλάνο (1,6).

Λονδίνο στο στόχαστρο διεθνούς κριτικής και «πολιτισμικού πολέμου»

Παρά τα στοιχεία, η εικόνα του Λονδίνου διεθνώς παραμένει προβληματική. Ο Σερ Μαρκ Ράουλι μίλησε για έναν «τρελά πολωμένο δημόσιο διάλογο», όπου η πόλη έχει μετατραπεί σε σύμβολο ενός ευρύτερου πολιτισμικού πολέμου.

Μεταξύ των επικριτών περιλαμβάνονται ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, οι οποίοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι το Λονδίνο έχει βυθιστεί στην ανομία. Ο Trump μάλιστα έχει αναφερθεί σε «no-go zones» και έχει ισχυριστεί ότι περιοχές της πόλης βρίσκονται υπό καθεστώς σαρία, ισχυρισμοί που έχουν διαψευστεί επανειλημμένα.

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, η υποψήφια δήμαρχος του Reform UK για το 2028, Λάιλα Κάνιγχαμ, δήλωσε ότι «παλιά οι άνθρωποι ζήλευαν τους Λονδρέζους, τώρα μας λυπούνται», προσθέτοντας ότι πολλοί θεωρούν το Λονδίνο υπερβολικά επικίνδυνο.

Τεχνολογία, αστυνόμευση και το μέλλον της ασφάλειας στο Λονδίνο

Ο επικεφαλής της αστυνομίας απέδωσε τη μείωση της εγκληματικότητας σε δύο βασικούς παράγοντες: τη συστηματική πίεση προς τους εγκληματίες και τη διευρυμένη χρήση τεχνολογίας, όπως οι κάμερες αναγνώρισης προσώπου. Η αστυνομία τις χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο σε πολυσύχναστες περιοχές υψηλής εγκληματικότητας.

«Όταν τοποθετούμε τον εξοπλισμό αναγνώρισης προσώπου σε περιοχές με μεγάλη κίνηση, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε έως και 15 σοβαρές συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ράουλι

Παράλληλα, απέρριψε τις κατηγορίες ότι η αστυνομία επικεντρώνεται μόνο στα βαριά εγκλήματα, παραμελώντας την αντικοινωνική συμπεριφορά, όπως οι κλοπές κινητών τηλεφώνων ή η παράνομη χρήση ηλεκτρικών μηχανών. Όπως ανέφερε, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι και σε αυτούς τους τομείς η κατάσταση βελτιώνεται.

Σκάνδαλα, έλεγχοι και προκλήσεις για τη Μητροπολιτική Αστυνομία

Ο Σερ Μαρκ Ράουλι δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισε η αστυνομία του Λονδίνου τα προηγούμενα χρόνια. Μεταξύ 2018 και 2023, χαλάρωσαν τα κριτήρια ελέγχου προσωπικού στο πλαίσιο κυβερνητικής προσπάθειας αύξησης του αριθμού των αστυνομικών, όπως λέει σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Το Υπουργείο Εσωτερικών εκτίμησε ότι πάνω από 5.000 αστυνομικοί προσλήφθηκαν χωρίς πλήρεις ελέγχους, ενώ για άλλους 17.000 δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το επίπεδο αξιολόγησης. Τα τελευταία τρία χρόνια, 1.500 μέλη του προσωπικού απομακρύνθηκαν λόγω ποινικών αδικημάτων ή παραβίασης κανονισμών.

Η υπόθεση της απαγωγής, του βιασμού και της δολοφονίας της Σάρα Έβεραρντ το 2021 από εν ενεργεία αστυνομικό συγκλόνισε το Λονδίνο, ενώ ακολούθησαν αποκαλύψεις για ρατσιστική, μισογυνική και ομοφοβική συμπεριφορά σε αστυνομικά τμήματα, όπως στο Charing Cross.

Διαδηλώσεις, συνθήματα και ευαίσθητες ισορροπίες στο Λονδίνο

Τέλος, ο Ράουλι υπερασπίστηκε την πρόσφατη απόφαση της αστυνομίας να αυστηροποιήσει τη στάση της απέναντι σε συνθήματα σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις, όπως το «globalise the intifada». Όπως εξήγησε, μετά από πρόσφατες αντισημιτικές τρομοκρατικές επιθέσεις σε Μάντσεστερ και Αυστραλία, τέτοια συνθήματα προκαλούν αυξημένη ανησυχία στις εβραϊκές κοινότητες.

Παρά τις αντιφάσεις, τα σκάνδαλα και τη διεθνή κριτική, τα στοιχεία δείχνουν ότι το Λονδίνο παραμένει μια από τις ασφαλέστερες μεγάλες πόλεις στον κόσμο. Η πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο η ασφάλεια, αλλά και η αποκατάσταση της εικόνας της πόλης στη διεθνή κοινή γνώμη.