BEAST

Η απουσία της Αριστεράς

Καλημέρα σε όλους. Το Σαββατοκύριακο ήταν του Διονύση Σαββόπουλου με την κηδεία του και ότι έγινε εκεί που μας έδωσαν όμως και μια γενική εικόνα για πολλούς. Η απουσία της Αριστεράς σε θεσμικό επίπεδο ήταν θέμα συζήτησης και προκάλεσε ποικίλα αρνητικά σχόλια από πολλούς. Εν αντιθέσει με δυνάμεις της κεντροδεξιάς που ήταν παρούσες. Και αυτό το γεγονός όμως έδωσε πολλά μηνύματα για το πως αντιλαμβάνονται πολλοί το ρόλο τους.

Με αμφίπλευρο στόχο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ήταν, όχι μόνο παρών στη Μητρόπολη Αθηνών αλλά και εκφώνησε και επικήδειο, θέλησε να στοχεύσει σε ένα ευρύτερο κοινό που ξεπερνά τα όρια της ΝΔ και ευρύτερα της κεντροδεξιάς. Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν ήταν δεξιός, ούτε καν κεντροδεξιός, αλλά είχε σταθερή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό που τον τίμησε το Σάββατο στη Μητρόπολη. Ο Κυρ. Μητσοτάκης και με την κίνηση αυτή δείχνει πως θέλει να συνομιλήσει με κόσμο εκτός ΝΔ και το κάνει με στρατηγική, ενώ την ίδια στιγμή στο πλαίσιο του αμφίπλευρου ανοίγματος θέλει να κερδίσει και τον δεξιό ψηφοφόρο.

Οι άδειες καρέκλες

Για την απουσία της Αριστεράς σας έγραψα στην αρχή και αυτή ενόχλησε πολλούς. Οι καρέκλες με τα ταμπελάκια με το όνομά τους έμειναν κενά. Νίκος Ανδρουλάκης, Σωκράτης Φάμελλος και Δημήτρης Κουτσούμπας απόντες. Ελάχιστα πρόσωπα από το ΠΑΣΟΚ εκεί όπως ο Κώστας Λαλιώτης, ο πρώην πρόεδρός του Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Τηλέμαχος Χυτήρης, η Μαρία Δαμανάκη, κά. Η απουσία ειδικά της Αριστεράς ενόχλησε πολλούς με πιο ηχηρό κτύπημα του Οδυσσέα Ιωάννου από τον χώρο της μουσικής που καυτηρίασε την απουσία τους. Για την ιστορία παρούσα ήταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και απούσα ήταν και η δεξιά όπως ήταν αναμενόμενο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

Υπέρ της θεσμικότητας

Η συγκεκριμένη κίνηση εκτιμήθηκε ιδιαίτερα αρνητικά στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και τους δίνει, όπως μου είπαν, την ευκαιρία να επενδύσει η κυβέρνηση στη θεσμικότητα. Και να αναδείξει την προβληματική στάση της Αριστεράς και κεντροαριστεράς που ακόμα και μπροστά στο θάνατο ενός σπουδαίου καλλιτέχνη παίζουν πολιτικά παιχνίδια.

Καμία ανοχή στη βία

Σε αυτό το πλαίσιο θα είναι πολύ σκληρή από εδώ και πέρα σε ζητήματα βίας όπως με τον προπηλακισμό του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη από κουκουλοφόρους στο Ηράκλειο όταν ήταν σε μαγαζί εστίασης το βράδυ του Σαββάτου με την οικογένειά του. Η κυβέρνηση θα κινηθεί στη γραμμή «καμία ανοχή στη βία» και αυτό θα το κάνει σημαία γενικά, τόσο στην πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου, στα ΑΕΙ.

Καμία ανοχή για ΟΠΕΚΕΠΕ

Και να πάμε σε ένα καυτό θέμα για την κυβέρνηση καθώς η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ την επηρεάζει σημαντικά και της δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Αυτό θέλει να το αλλάξει άμεσα η κυβέρνηση και γι’ αυτό και η γραμμή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι καμία ανοχή. Μάλιστα θεωρούν πολύ σημαντικό στο Μέγαρο Μαξίμου ότι έγινε η προ ημερών μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας και ήδη προφυλακίστηκαν περίπου 9 άτομα.

Συμμαχία με ΗΠΑ για ενεργειακά

Και να πάμε σε ένα άλλο σοβαρό θέμα για το Μέγαρο Μαξίμου που δεν είναι άλλο από την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ για τα ενεργειακά. Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ έρχεται και μαθαίνω ότι τα ενεργειακά θα είναι ψηλά στην ατζέντα της. Μάλιστα τις πρώτες ημέρες της στην Αθήνα θα έχει και την πρώτη μεγάλη εκδήλωση καθώς θα γίνει συνεδρίαση της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια που θα γίνει το διήμερο 6-7 Νοεμβρίου. Σε αυτή την σύναξη των Αθηνών, εκτός από τον Έλληνα υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου θα συμμετάσχει τόσο ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ όσο και 24 ακόμα υπουργοί Ενέργειας από το ευρωπαϊκές χώρες.

Η εκδήλωση Δένδια

Και να πάμε στο θέμα των σχέσεων Νίκου Δένδια και Κυριάκος Μητσοτάκη. Παρά τα όσα γράφονται και λέγονται, έχει επέλθει επί του παρόντος νηνεμία στις σχέσεις του πρωθυπουργού και του υπουργού Εθνικής Άμυνας και μάλιστα ο πρώτος θα βρεθεί στο Πεντάγωνο στην εκδήλωση που θα γίνει για την μεγάλη και σπουδαία ανακαίνιση του υπουργείου, σβήνοντας έτσι και τα διάφορα σχόλια για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Απόντες θα είναι σίγουρα οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

Αινιγματικός ο Γεραπετρίτης

Μιλώντας σε φοιτητές της Νομικής ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γιώργος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών τόνισε ότι σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου οι πολυμερείς οργανισμοί υποχωρούν και ο αναθεωρητισμός υφίσταται ακόμα και στην καρδιά της Ευρώπης, η Ελλάδα οφείλει να ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική. Αίσθηση ωστόσο προκάλεσε η εξής φράση που χρησιμοποίησε ο ίδιος: «Θα μπορούσα να κάθομαι στην άνεση της καρέκλας μου και να περιμένω να μην συμβεί η στραβή στη βάρδια μου» προσθέτοντας: «Αλλά δεν είναι στον δικό μου τρόπο σκέψης αυτό. Φαντάζομαι γι’ αυτό και δεν θα μακροημερεύσω στην καρέκλα μου. Δεν μπορείς να είσαι ακόλουθος, διότι ο ακόλουθος ούτε εκτιμάται, ούτε κερδίζει». Ομολογώ ότι προβλημάτισε πολλούς, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουν αρχίσει να «τρέχουν» σενάρια ανασχηματισμό που τον τοποθετούν και πάλι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το γυρίζει ο Φάμελλος

Πολύ σκόνη σηκώθηκε από την προ ημερών απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και τα όσα έγιναν γνωστά περί συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα που ακόμα δεν έχει γίνει. Εμαθα όμως ότι έγιναν κινήσεις από τη Κουμουνδούρου το Σαββατοκύριακο να πείσουν ότι η ουσία για τον Τσίπρα είναι πως προτάσσουν τη σύγκλιση, με σαφή στόχο και προγραμματική πρόταση και επιμένουν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε γραμμή και πως «άλλο σύγκλιση και άλλο συμπόρευση».

Ο ρόλος της Γεροβασίλη

Πάντως η στήλη έμαθε ότι για να αλλάξει γραμμή, όσο και να το διαψεύδουν, έπαιξε ρόλο η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη. Να σημειώσω όι είναι εκ των ελαχίστων που συνομιλεί ανοικτά και τακτικά με τον Αλέξη Τσίπρα.

Μαζεύει ψήφους

Πάντως, λίγες μόνο ημέρες μετά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και την απόφασης για δυνητική εκλογική συμπόρευση με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα όταν αποφασίσει να κάνει και επίσημα τη νέα πολιτική περπατησιά του ο Σωκράτης Φάμελλος θα βρεθεί σήμερα στις Σέρρες για περιοδεία. Προσπαθεί να μαζέψει ψήφους, με τους γύρω του ωστόσο να αναρωτιούνται αν μαζεύει για τον ΣΥΡΙΖΑ ή για την «Ιθάκη». Πάντως μαθαίνω ό,τι θα επισκεφτεί κάθετη μονάδα παραγωγής κρέατος, θα κανει μια στάση στο νοσοκομείο Σερρών όπου και θα συνομιλήσει με εργαζόμενους, ενώ το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αναπτύξει με αγρότες και κτηνοτρόφους στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος. Θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου και οι τόνοι κατά της κυβέρνησης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα οξείς.

Τα παντελόνια, ο Ραγκούσης και ο Πολάκης

Το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και το καλύτερο και η προ ημερών συνεδρίαση της ΠΓ ανέδειξε και το χάσμα που υπάρχει, όχι μόνο πολιτικό πλέον, αλλά και πολιτικό. Μου είπαν μάλιστα για άγριο καβγά μεταξύ Παύλου Πολάκη και Γιάννη Ραγκούση και ακούστηκαν φράσεις, όπως, «αν έχεις παντελόνια».

Χτύπημα εκ των έσω

Πάμε τώρα στην παραίτηση του Γιώργου Παπαβασιλείου από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου στην οποία είχε τοποθετηθεί με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη. Τον άνθρωπο δεν τον γνώριζα -όπως και αρκετοί- αν και απ’ ό,τι έμαθα ήξερε να διαχειρίζεται τις καταστάσεις χωρίς να διαφημίζει τον εαυτό του, και αυτό για μένα στην πολιτική είναι θετικό. Βέβαια κάθισε στην ηλεκτρική καρέκλα μία ημέρα μετά τα δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία εξέφραζε το 2022 θετικά σχόλια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Όπως μου είπαν δύο κεντρικά στελέχη που γνωρίζουν όσο λίγοι την Χαριλάου Τρικούπη, θεωρούν ότι η διαρροή έγινε από μέσα και όχι από άλλο πολιτικό φορέα. Στην ερώτηση μου αν υπήρχαν σκέψεις να μείνει παρά τα δημοσιεύματα, αφού τότε δεν είχε πολιτική θέση, μου ανέφεραν ότι θα έμενε στην επιφάνεια από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αν ισχύει ότι έγινε εκ των έσω τότε τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ είναι πιο σοβαρά απ’ ό,τι νομίζουμε.

Η υποψηφιότητα του Πέτρου Λάμπρου

Η στήλη σάς είχε ενημερώσει πρώτη ότι στην επιτροπή ψηφοδελτίων θα είναι ο Πέτρος Λάμπρου ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Την Παρασκευή έγινε γνωστό από την Χαριλάου Τρικούπη ότι τίθεται επικεφαλής στην επιτροπή ψηφοδελτίων με πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Πέτρος Λάμπρου και ο Μιχάλης Καρχιμάκης είχαν σηκώσει στις πλάτες τους ένα μεγάλο μέρος του οργανωτικού του Νίκου Ανδρουλάκη, στις εσωκομματικές εκλογές με επιτυχία.

Οι εκλογές σε ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ

Για όσους δεν γνωρίζουν εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των κομματικών οργανώσεων και των συνέδρων για το προσεχές Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα διεξαχθούν πανελλαδικά την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025. Μέχρι στιγμής απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση σε σχέση με το 2021. Όπως μου είπε πρώην υπουργός στη δική του περιφέρεια το 2021 είχε 9.000 μέλη και τώρα έχουν γραφτεί 2.200. Βέβαια νωρίς είναι ακόμα αφού τις δύο τελευταίες εβδομάδες θα ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί.

Το Ελληνικό και η πίεση του χρονοδιαγράμματος

Στα ενδότερα της Lamda Development μαθαίνω ότι επικρατεί εργασιακός πυρετός. Καθώς τα έργα στο Ελληνικό προχωρούν, όμως –όπως παραδέχονται πρόσωπα που γνωρίζουν το project– το πραγματικό στοίχημα είναι να γίνουν παραδόσεις έργων όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χρονοδιάγραμμα. Η διοίκηση Αθανασίου φέρεται να έχει λάβει σαφές μήνυμα από τους βασικούς επενδυτές: «παραδοτέα έργα εντός του 2027». Στόχος είναι το εμπορικό κέντρο και τα πρώτα διαμερίσματα να λειτουργούν μέσα στο 2027, αλλιώς κινδυνεύει να χαθεί η δυναμική του project στα διεθνή funds που «ζυγίζουν» το επενδυτικό ρίσκο της Ελλάδας. «Υπάρχει πρόοδος, αλλά και κόπωση. Οι προθεσμίες πιέζουν και η γραφειοκρατία δεν εξαφανίστηκε μέσα σε μια νύχτα», σχολιάζει ανώτατη πηγή της αγοράς ακινήτων.

Ένας διαγωνισμός με «καυτές» προδιαγραφές

Το έργο των νέων καμερών για την οδική ασφάλεια έχει προκαλέσει αρκετές αναταράξεις. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε έργα ITS (Intelligent Transport Systems) που ουσιαστικά μετά την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν, αρκετοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να υποβάλλουν προσφυγές. Σας θυμίζω εδώ ότι το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση συνολικά 2.000 καμερών σε κομβικά σημεία της Αθήνας, όπου καταγράφονται αρκετά τροχαία ατυχήματα ή αποτελούν κατεξοχήν σημεία που παρατηρούνται τροχαίες παραβάσεις. Να σας πω βέβαια ότι εκτός από την Αθήνα, κάμερες θα μπουν στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κρήτη.

Υποτονική η κίνηση στα εμπορικά της Στοάς Αρσακείου

Περιορισμένη μου λένε ότι είναι η κίνηση στα πρώτα εμπορικά καταστήματα που λειτούργησαν στη Στοά Αρσακείου, όπως η Nike, η Bostonians, η Lacoste. Το σημείο δεν αποτελεί μία κατεξοχήν εμπορική πιάτσα της Αθήνας, τη στιγμή που υπάρχει σε κοντινή απόσταση η πλατεία Κοραή, το Σύνταγμα και φυσικά η Ερμού και το Κολωνάκι. Γι’ αυτό και οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από το εγχείρημα της Στοάς ποντάρουν πολλά στην έναρξη λειτουργίας των χώρων εστίασης και των υπολοίπων καταστημάτων έως το τέλος του χρόνου, έχοντας στο μυαλό τους ότι η Στοά μπορεί να αποτελέσει συνολικά έναν προορισμό με κυρίαρχη τη γαστρονομία, κάτι που περιμένουν ότι φέρει κόσμο και στα εμπορικά καταστήματα που ήδη λειτουργούν εκεί.

Το προσωπικό στοίχημα Χαρδαλιά και το «ξεπάγωμα» του διαγωνισμού

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαλήρου, γνωστό ως «Αέναον», παραμένει το μεγάλο στοίχημα του Νίκου Χαρδαλιά για τη θητεία του στην Περιφέρεια Αττικής. Ένα έργο-σήμα κατατεθέν για τη νότια Αθήνα, το οποίο φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τον Φαληρικό Όρμο σε έναν πνεύμονα πρασίνου και πολιτισμού ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ωστόσο, ο δρόμος προς την υλοποίηση αποδεικνύεται πιο περίπλοκος σε σχέση με τις αρχικές εξαγγελίες. Παρά τη δημόσια δέσμευση του περιφερειάρχη ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2028, οι ρυθμοί προόδου μέχρι σήμερα δείχνουν ότι ο στόχος αυτός δύσκολα θα επιτευχθεί, τουλάχιστον με βάση τις καθυστερήσεις που έχουν ήδη σημειωθεί. Ο διαγωνισμός για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου που είχε προκηρύξει η Περιφέρεια Αττικής, επρόκειτο να ξεκινήσει στις 25 Σεπτεμβρίου, όμως «πάγωσε» ύστερα από προσφυγή του σχήματος Aktor–TOMH στην ΕΑΔΗΣΥ (Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων). Η προσφυγή συζητήθηκε στις 3 Οκτωβρίου, ωστόσο δεν ευδοκίμησε, γεγονός που ανοίγει δρόμο για να αναθερμανθεί η διαδικασία και να ανακοινωθεί εκ νέου η ημερομηνία εκκίνησης του διαγωνισμού.

Η νεοσύστατη εταιρεία ενέργειας του ομίλου Aktor

Με ενδιαφέρον πληροφορούμαι τη δημιουργία ξεχωριστής εταιρείας ενέργειας από τον όμιλο Aktor. Η νεοσύστατη εταιρεία Aktor Energy Προμήθειας, Εμπορίας και Παραγωγής Ενέργειας, όπως ονομάζεται αποτελεί δημιούργημα μόλις λίγων ωρών. Και αντικείμενό της είναι το χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου είτε υγροποιημένου είτε σε αέρια κατάσταση, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Στην κεφαλή της νεοσύστατης εταιρείας βρίσκεται ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου. Σας θυμίζω ότι επανειλημμένα ο Εξάρχου έχει αναφέρει ότι ο τομέας της ενέργειας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του ομίλου τα επόμενα χρόνια. Οπότε η καινούργια εταιρεία αποτελεί κίνηση που έρχεται να επιβεβαιώσει τις κατά καιρούς εξαγγελίες του επικεφαλής του ομίλου.

Ανοιχτό μέτωπο για πλειστηριασμούς

Ένα νέο «μέτωπο» ανοίγει για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά όπως μου λένε δικηγόροι που ασχολούνται με διευθετήσεις χρεών από κόκκινα δάνεια και πλειστηριασμούς ακινήτων. Η επικείμενη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των επιτοκίων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, μου επισημαίνουν ότι προκαλεί έντονη ανησυχία στην αγορά. Προσθέτουν μάλιστα ότι εάν υιοθετηθεί ο υπολογισμός τόκων επί του συνολικού κεφαλαίου και όχι επί κάθε δόσης, οι οφειλέτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με υπέρογκες αυξήσεις και πιθανή αναδρομική επιβάρυνση κάθε μήνα που καλούνται να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Η εξέλιξη αυτή όπως συμπληρώνουν, μετά και τη νομιμοποίηση των servicers και funds στις διαδικασίες που σχετίζονται με τα κόκκινα δάνεια ακινήτων, θεωρείται ευνοϊκή για τους πιστωτές.