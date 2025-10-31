BEAST

Το think tank Τσίπρα

Καλημέρα σε όλους. Ασχολήθηκα χθες με το πολυαναμενόμενο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Το περιμέναμε μέρες πολλές, αλλά δεν είδα και καμία ιδιαίτερη έκπληξη στα 41 ονόματα που ανακοινώθηκαν. Μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ο Αλέξης Τσίπρας πείστηκε από συμβούλους του ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα think tank. Κάτι σαν το Επιστημονικό Συμβούλιο που ανακοινώθηκε χθες. Είχε μανία με αυτό για να προωθηθεί, αλλά δεν περπάτησε. Από εκείνη τη φουρνιά των πολλών επιστημόνων, τεχνοκρατών, καθηγητών, δεν του βγήκε κανείς επί της ουσίας. Αυτό κάνει και τώρα και κανείς δεν ξέρει εάν θα του βγει. Μου είπε έμπειρο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, «μια από τα ίδια, δεν είδαμε κάτι το ιδιαίτερο στα ονόματα και ήταν προβλέψιμη η σύνθεση». Και δεν έχει άδικο.

Με Γαβρόγλου και Χουλιαράκη

Στο Συμβούλιο είδα δύο πρώην υπουργούς του, τον Κώστα Γαβρόγλου που τον έχει κοντά του και για το θεωρητικό – ιδεολογικό υπόβαθρο από τη στιγμή που ο Αριστείδης Μπαλτάς, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ και πρώην υπουργός, πήγε στη Νέα Αριστερά, και τον Γιώργο Χουλιαράκη που ήταν δίπλα στον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Και εδώ γεννάται θέμα για πολλούς: «Μα καλά τον ενοχλεί ο Ευκλείδης», μου είπε πρώην υπουργός, «και όχι ο Χουλιαράκης που ήταν αναπληρωτής του Τσακαλώτου και δεν διαφοροποιήθηκε ποτέ από την τότε ακολουθούμενη πολιτική;».

Ο ρόλος του Μαραντζίδη

Να πάω τώρα σε ένα άλλο πρόσωπο που παλαιότερα ήταν κόκκινο πανί -και παραμένει για το ΚΚΕ και πολλούς άλλους- τον καθηγητή Νίκο Μαραντζίδη. Τον είδα ως υπεύθυνο για το Αρχείο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά ξέρω πως τον έχει βοηθήσει στη συγγραφή του βιβλίου του και έχει και άτυπο ρόλο ελέγχου των ομιλιών και παρεμβάσεών του. Ο Μαραντζίδης ήταν κόκκινο πανί για όσα είχε γράψει για τον ρόλο της Αριστεράς και τον Εμφύλιο και τελικά αποφάσισε να διαβεί τον Ρουβίκωνα και να έρθει κοντά στον Τσίπρα.

Τα παιδιά του ΕΝΑ

Τι άλλο είδα; Εντόπισα πρόσωπα που συνδέονται με το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών (ΕΝΑ) που αποτελεί προσωπικό δημιούργημα του Γιάννη Δραγασάκη. Μερικά από αυτά είναι του Δημήτρη Λιάκου, της Ευγενίας Φωτονιάτα που θα συντονίζει το Συμβούλιο, του Γ. Χουλιαράκη, όπως προείπα, του Φραγκίσκου Κουτεντάκη και της Δώρας Κοτσακά, κόρης του Αντώνη Κοτσακά, πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που τα τελευταία χρόνια συμπορεύτηκε με τον Αλέξη Τσίπρα. Μου είπε καλή πηγή ότι αυτές οι τοποθετήσεις έχουν δημιουργήσει περίεργο κλίμα και με τον Γ. Δραγασάκη που βλέπει το ΕΝΑ να αποδυναμώνεται εκ των έσω. Εκτός εάν πατάνε και σε δύο βάρκες.

Με στελέχη από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Επίσης είδα και το πρωτοφανές, πρόσωπα που είναι στελέχη σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να συμμετέχουν στο Συμβούλιο, προκαλώντας ενοχλήσεις στα δύο κόμματα. Πρόκειται για τη Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αντιστράτηγο εα της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία είναι και μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, διδάσκουσα Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από τη Νέα Αριστερά είδα τα μέλη της Κεντρικής της Επιτροπής του κόμματος, τη Βανέσσα Κατσαρδή, επίκουρη καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και τον Άρη Στυλιανού, καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Μουρμούρα για Λάλλη, Τσιριγώτη και Μουμουλίδη

Να πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα που αφορά το Επιστημονικό Συμβούλιο και αφορά τη Ζωρζέτα Λάλλη, για την οποία υπάρχει γκρίνια από αρκετούς. Μάλιστα κάποιοι υπενθύμιζαν χθες μια συνάντηση που είχε πριν από χρόνια με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που έγραφε μάλιστα «εδώ με την εκπρόσωπο της τασκ φορς» (σ.σ. ομάδα κρούσης της τρόικας για τον έλεγχο των μνημονιακών μεταρρυθμίσεων). Χολή έσταξε και για τη Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και για τον Θέμη Μουμουλίδη, ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης που στάθκε στο ρόλο της πρώτης στο περίφημο συνέδριο του μπουζουξίδικου που καθαιρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης και του δεύτερου για την πρόταση του να διαγραφεί ο τότε πρόεδρος.

«Καμπανάκι» για το Ταμείο Ανάκαμψης

Διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί από χθες, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού, Καταπολέμησης της Απάτης και Δημόσιας Διοίκησης, Πιότρ Σεραφίν, για διαβουλεύσεις σχετικά με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2032. Με ενημέρωσαν ότι χτύπησε το «καμπανάκι» όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα απέρριψε την παράταση του Ταμείου το οποίο λήγει σε ένα χρόνο, λέγοντας ότι τα 27 κράτη – μέλη θα αποφασίσουν αν μπορεί να υπάρξει τροποποίηση. Το ζήτημα είναι κατά πόσο μπορούν να απορροφηθούν μέχρι του χρόνου από το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο οι αιτήσεις γίνονται μέχρι τον Αύγουστο του 2026 και η απορρόφηση του συνόλου των κονδυλίων έως το τέλος του 2026.

Περί «Φραπέ»

Πήρα τηλέφωνο τον άνθρωπο μου στην Κρήτη για να μου πει τι γίνεται με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και με πρόσωπο που απασχολεί το συγκεκριμένο σκάνδαλο, τον Γιώργο Ξυλούρη ή αλλιώς «Φραπές». Μου ανέφερε λοιπόν ότι τον τελευταίο ενάμιση μήνα ακούγεται έντονα στο νησί ότι από ημέρα σε ημέρα πρόκειται να συλληφθεί ο «Φραπές». Ο οποίος μπορεί να έχει αραιώσει τις βόλτες στην τοπική κοινωνία αλλά πριν λίγο καιρό τον είδε άνθρωπός μου στο Κολωνάκι. «Μόνο αγχωμένος δεν ήταν», μου είπε χαρακτηριστικά.

Κωδικός «Εύρυτος»

Με όνομα σύνθετο, που παραπέμπει στην καλή ροή, επιγράφεται το έργο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που προβλέπεται να σώσει την Αττική από τον κίνδυνο της λειψυδρίας. Αποκαλύφθηκε χθες, μεταξύ άλλων, στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, στην εκδήλωση εορτασμού για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ. Το ανέπτυξε, παρουσία του πρωθυπουργού (που νοσεί με Covid 19, αλλά έκρινε σκόπιμο να μη λείπει από μια τόσο σημαντική στιγμή) ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, συνεπικουρούμενος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ Χάρη Σαχίνη και τον Πρόεδρο Γιώργο Στεργίου. Η Κυβέρνηση, άλλωστε, και ο συγκεκριμένος Υπουργός αναμετρώνται με το δεύτερο πιο σημαντικό επεισόδιο έμμονης ξηρασίας των τελευταίων δεκαετιών, θωρακίζοντας με μέτρα, και επτά άξονες δράσης, το λεκανοπέδιο και εκατομμύρια πολίτες. Για να μην πούμε το νερό – νεράκι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύθηκε για τον δημόσιο χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ και θύμισε ότι ήταν η Κυβέρνηση που πέτυχε να μεταφερθεί η εταιρεία από το Υπερταμείο (επι ΣΥΡΙΖΑ) πίσω στο ελληνικό Δημόσιο, ενώ ο Στ. Παπασταύρου παρουσίασε το εμβληματικό έργο «Εύρυτος» με τη μερική εκτροπή των παραπόταμων Κρηκελιώτη και Καρπενησιώτη στον Εύηνο που θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα πολλά χρόνια.

Η όψη του Άγνωστου Στρατιώτη

Διόλου τυχαία δεν ήταν η αναφορά του Νίκου Δένδια στο διαγωνισμό για την προστασία και ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή μου θα «τρέξει» άμεσα διεθνής διαγωνισμός από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την αναβαθμισμένη εικόνα του και οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα μελετηθούν ενδελεχώς από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί. Ρώτησα αν θα αλλάξει όψη και η απάντηση ήταν αρνητική, ωστόσο στόχος είναι να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις προκειμένου να αναδειχθούν οι μάχες που αναγράφονται δεξιά και αριστερά του κενοταφίου. Το έργο «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», ένα μνημείο το οποίο είναι αφιερωμένο στους 121.692 πεσόντες των Εθνικών Αγώνων της Ελλάδας δια χειρός του διεθνούς φήμης γλύπτη Κώστα Βαρώτσου, θα αποτελέσει σίγουρα φαίνεται θα αποτελέσει τον «οδηγό» για όσα θα έρθουν έμπροσθεν του κοινοβουλίου.

Το συνέδριο της ΝΔ και ο Δημητριάδης

Φουλάρουν τις μηχανές βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ενόψει των εσωκομματικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 23 Νοεμβρίου για την ανάδειξη των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, όπως των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των κομματικών οργανώσεων και των συνέδρων για το προσεχές Συνέδριο του κόμματος. Και επειδή μου έρχονται πληροφορίες βρίσκω μπροστά μου τον Γρηγόρη Δημητριάδη να έχει ενεργό ρόλο και να ασχολείται για το προσεχές συνέδριο ενώ όπως μου είπε άνθρωπος μου εθεάθη και στην Θεσσαλονίκη. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει «τάση» Γρηγόρη Δημητριάδη και κατά πόσο θα στηριχθεί και από ποιους.

Σε Αίγυπτο και Κύπρο ο Μητσοτάκης

Δεν μπορούσε να λείψει από τα όσα κοσμοϊστορικά θα γίνουν στην Αίγυπτο με την Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά ο πρωθυπουργός. Τόση προσπάθεια καταβλήθηκε μήνες τώρα με ένα θέμα που δοκίμασε τις σχέσεις Αθήνας και Καΐρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τελικά θα παραστεί σήμερα στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά Συμεών και αύριο, παρόντος και του Προέδρου της Αιγύπτου Σίσι, θα παραβρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum). Την Κυριακή ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.

Απευθείας πτήση Αθήνα – Βαγδάτη

Το Δεκέμβρη αναμένεται να ξεκινήσει η απευθείας πτήση Αθήνα – Βαγδάτη μια είδηση που βγήκε κατά τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρακινό ομόλογό του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που προχωρά σε αυτή την πρωτοβουλία, ενώ η χώρα μας ανέλαβε να παράσχει τεχνογνωσία στο Ιράκ σε κρίσιμους τομείς, όπως του πολιτισμού και του τουρισμού. Παράλληλα, ο Ιρακινός Υπουργός Εξωτερικών αποδέχτηκε την πρόσκληση του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να συμμετάσχει στην 9η επικείμενη Υπουργική Σύσκεψη του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών στην Αθήνα τον επόμενο μήνα.

Η ατάκα της Ντόρας

Για την κόντρα της Ντόρας Μπακογιάννη με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια για τον Λιμενάρχη Χανίων που τέθηκε σε διαθεσιμότητα θα τα διαβάσατε. Όμως η Ντόρα πέρα από την κριτική στον Κικίλια και στην υπεράσπιση του Λιμενάρχη, τον οποίο και ο Παύλος Πολάκης στηρίζει όπως μου είπαν, βγήκε στο ΣΚΑΪ και τι είπε κάτι ακόμη. «Δεν νομίζω ότι έλειψαν σε κανέναν». Η αναφορά ήταν για τις απουσίες Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, αλλά λόγω των καλών σχέσεων με τον πρώτο εικάζω πως εν τη ρύμη του λόγου της το είπε και πως εννοούσε μόνο τον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό.

Η μεγάλη ένταση μεταξύ Πολάκη – Ραγκούση

Πάμε τώρα σε κάτι που έγινε στο παρελθόν και αναφέρομαι στη μεγάλη ένταση που επικράτησε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όταν σημειώθηκε αντιπαράθεση μεταξύ του Παύλου Πολάκη και του Γιάννη Ραγκούση, με αφορμή διαρροές προς τα μέσα ενημέρωσης. Ο βουλευτής Χανίων κατηγόρησε τον Ραγκούση ότι την ώρα της συνεδρίασης έδωσε διαρροή προς τα μέσα ότι πέρασε με συντριπτική πλειοψηφία η συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Με ενημέρωσαν ότι ο ψύχραιμος σε αυτή την αντιπαράθεση ήταν ο Πολάκης, σε αντίθεση με τον Ραγκούση που ωρυόταν. Και όπως μου είπε ο άνθρωπος που ήταν μπροστά και είναι και αρκετά σοβαρό στέλεχος, αν ο πολιτικός από την Κρήτη αντιδρούσε το ίδιο θα βλέπαμε το σίκουελ από τη «Μονομαχία στο Ελ Πάσο».

Γιατί θα απουσιάζει από την πρώτη ΚΟΕΣ ο Δούκας

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο θα βρίσκεται στις 3 Νοεμβρίου ο, Χάρης Δούκας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δώσει το «παρών» στην πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ. Όπως με ενημέρωσαν το συγκεκριμένο ταξίδι στο οποίο θα συμμετάσχει ως βασικός ομιλητής στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Παγκόσμιου Συνεδρίου Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40, έχει κλειστεί εδώ και καιρό και είχαν ενημερωθεί και αυτοί που καλύπτουν τα πεπραγμένα της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Δήμου Αθηναίων. Από την Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι πρόκειται για κοπάνα του δημάρχου από την ΚΟΕΣ και από την πλατεία Κοτζιά ότι η ΚΟΕΣ μπήκε την ημέρα που θα λείπει στην Βραζιλία ενόψει της κρίσιμης Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα COP30. Η αλήθεια είναι ότι το ταξίδι έχει προγραμματιστεί πριν οριστεί η ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ. Και δεν μπορεί να είναι ούτε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της διαφοράς ώρας.

Τι θα δείξει ο «χρησμός» της Πειραιώς

Η Πειραιώς βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς, καθώς σήμερα αναμένεται να επιβεβαιώσει για ακόμη ένα τρίμηνο τη συνέχεια της κερδοφορίας και τη σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που παρακολουθούν στενά τις επιδόσεις της τράπεζας, αναμένεται ένα ακόμη ανθεκτικό τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται γύρω στα 473 εκατ. ευρώ, επίπεδο σταθερό σε τριμηνιαία βάση και σύμφωνο με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Συζητώντας με αναλυτές και ανθρώπους της αγοράς, μου έλεγαν ότι τα καθαρά κέρδη τριμήνου εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 264 εκατ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 276 εκατ. ευρώ του β’ τριμήνου, διαφορά που αποδίδεται σε έκτακτη επιβάρυνση 25 εκατ. ευρώ από κοινωνική συνεισφορά (CSR charge).

Τα έσοδα της Eurobank από τόκους

Σας έχω πει και παλαιότερα ότι οι τόκοι των τραπεζών αποτελούν μία από τις βασικότερες πηγές εσόδων για τις τράπεζες. Κάτι που φαίνεται και στην περίπτωση της Eurobank με βάση τα αποτελέσματα εννεαμήνου του 2025. Πρακτικά, τα έσοδα από τόκους για τη Eurobank, η οποία κατάφερε να ενισχύσει το αποτέλεσμα του εννεαμήνου 2025, παρά το περιβάλλον σταδιακής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,902 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4%. Στο επίκεντρο του φετινού στρατηγικού σχεδιασμού είναι η εξαγορά της Eurolife, μια κίνηση που, σύμφωνα με τον Φωκίωνα Καραβία, διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, σηματοδοτεί το πέρασμα της Eurobank σε ένα πιο ολοκληρωμένο τραπεζοασφαλιστικό μοντέλο. Η Eurolife, με την οποία η τράπεζα διατηρούσε ήδη πολυετή συνεργασία στα bancassurance προϊόντα, εντάσσεται πλήρως στο χαρτοφυλάκιο της Eurobank, προσφέροντας νέα περιθώρια κερδοφορίας και σταθερές ροές προμηθειών.

Νέο εργοστάσιο ετοιμάζει ο «Φρεσκούλης» στη Βουλγαρία

Σε μία ακόμη στρατηγική κίνηση που επιβεβαιώνει τη μετατροπή της σε περιφερειακό παίκτη στον τομέα των φρέσκων προϊόντων και έτοιμων σαλατών, η Eurocatering, γνωστή στο καταναλωτικό κοινό από το brand «Φρεσκούλης», η οποία προχωρά στην ίδρυση νέου εργοστασίου παραγωγής στη Βουλγαρία. Η επένδυση πραγματοποιείται μέσω της θυγατρικής Eurocatering BG και, σύμφωνα τις πληροφορίες που μαθαίνω, πρόκειται για ένα νέο υπερσύγχρονο συγκρότημα που θα εξυπηρετεί τόσο την τοπική αγορά της Βουλγαρίας όσο και επιλεγμένες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το νέο εργοστάσιο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις αρχές του 2026, αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα για τη διεθνοποίηση του ομίλου.

Το Ελληνικό έφτασε Αυστραλία

Με πληροφορούν ότι με φόντο τον πιο σημαντικό θεσμό της αυστραλιανής αγοράς ακινήτων, το Property Congress 2025 στο Περθ, η Lamda Development παρουσίασε το The Ellinikon ως υπόδειγμα για τη νέα εποχή των «έξυπνων» και βιώσιμων αστικών αναπτύξεων. Η παρουσία του εμβληματικού project σε έναν διεθνή θεσμό για τον τομέα των ακινήτων όπως ο συγκεκριμένος, σκοπό έχει να προσελκύσει το βλέμμα ξένων επενδυτών και αγοραστών κατοικιών υψηλής αξίας. Για την ιστορία αναφέρω ότι την παρουσίαση έκανε ο Ανδρέας Καμπανέλλας, Commercial Director Residential της Lamda.

Ο μηχανόβιος Σάμι Φάις και τα εγκαίνια της Harley

Με πολλές μηχανές, δυνατή μουσική και έντονο παλμό πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης τα εγκαίνια της νέας αντιπροσωπείας Harley – Davidson Athens, στο Κορωπί. Το νέο σημείο αποτελεί την επίσημη έδρα της θρυλικής αμερικανικής μάρκας στην Ελλάδα, υπό τη σκέπη του Ομίλου Φάις, ο οποίος συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του στον χώρο του premium retail και των lifestyle brands. Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος φίλων της μηχανής αλλά και συνεργάτες του ομίλου, σε ένα περιβάλλον που συνδύαζε αμερικανικό ύφος με ελληνική φιλοξενία. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ξεχώρισα την παρουσία του Σάμι Φάις, επικεφαλής του Ομίλου, ο οποίος δεν έκρυψε τη χαρά του για την ολοκλήρωση μιας επένδυσης που είχε δρομολογηθεί εδώ και μήνες. Γνωστός για την αγάπη του στις αμερικανικές μοτοσικλέτες, ο Σάμι Φάις αποτελεί ίσως τον μοναδικό επιχειρηματία στην Ευρώπη που έχει στο χαρτοφυλάκιό του ομίλου που διοικεί και τις δύο εμβληματικές αμερικανικές μάρκες, τη Harley – Davidson και την Indian Motorcycle.

Το «λουκέτο» σε 204 ζημιογόνα καταστήματα ΕΛΤΑ

Στο πιο ριζικό βήμα αναδιάρθρωσης των τελευταίων ετών προχωρούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), προχωρώντας στο κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Η απόφαση, που ελήφθη στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης του Ομίλου, έρχεται να ανατρέψει το μέχρι σήμερα μοντέλο λειτουργίας και να δώσει έμφαση σε παραγωγικές και τεχνολογικά εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, τα 204 καταστήματα που κλείνουν χαρακτηρίζονταν από ελάχιστη συναλλακτική δραστηριότητα, με αρκετά εξ αυτών να καταγράφουν ετήσιες ζημίες άνω των 150.000 ευρώ, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν επικαλύψεις με γειτονικά σημεία εξυπηρέτησης.