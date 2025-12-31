Χειμωνιάτικο σκηνικό επικρατεί στα ορεινά της Εύβοιας, όπου έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα χιόνια, ενώ σημαντική πτώση σημειώνει η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές του νομού. Το κρύο είναι ιδιαίτερα έντονο, την ώρα που ισχυροί άνεμοι πνέουν στη Χαλκίδα τις τελευταίες ώρες.

Χιονόπτωση καταγράφεται στη θέση καταφύγιο στη Δίρφη, με τους δυνατούς βοριάδες να ενισχύουν το αίσθημα ψύχους.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, πρόκειται για μια σύντομη ψυχρή εισβολή, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν γρήγορα από το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς.