Την άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, «που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στο τμήμα από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, με κατεύθυνση προς Αθήνα», αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα διεξάγεται αρχικά από τη δεξιά και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας και στη συνέχεια μόνο από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και μετά το τέλος της Σήραγγας Κατερίνης (Σήραγγας Τ4), η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί από τις κυκλοφοριακές συνθήκες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται και από την περιφερειακή οδό Κατερίνης μέσω του βόρειου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης και στη συνέχεια τα οχήματα θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης.

Η είσοδος των οχημάτων στην Κατερίνη, που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα πραγματοποιείται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης και τον ημιανισόπεδο ανατολικό κόμβο Κατερίνης.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65 των Τρικάλων, όπου πραγματοποιούνται καθημερινές συνελεύσεις για ενημέρωση της πορείας των κινητοποιήσεων και τον σχεδιασμό διαφόρων δράσεων και παρεμβάσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, στον χώρο των μπλόκων, γίνονται επισκέψεις από φορείς, συλλόγους και σωματεία για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτών, ενώ οι αγρότες και των δύο μπλόκων τονίζουν πως θα κάνουν Πρωτοχρονιά σε αυτά.

Ανοιχτός ο Προμαχώνας παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς

Ωστόσο, την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα είναι ανοιχτός για όλα τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Οι αγρότες του μπλόκου αυτού τονίζουν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Από τις 16:00 μέχρι τις 19:00 παρέμεινε κλειστός ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τις νταλίκες και για τα δύο ρεύματα.

Πού γίνονται εκτροπές

Παρά την πρόθεση των αγροτών να διευκολύνουν τους εκδρομείς, η παρουσία τρακτέρ στο οδόστρωμα αναγκάζει την Τροχαία να εφαρμόσει προσωρινές εκτροπές κυκλοφορίας για λόγους οδικής ασφάλειας.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αφήνουν μια λωρίδα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Αυτό θα ισχύσει μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00 όπου θα επαναξιολογήσουν τη στάση τους. Η εκτροπή γίνεται στον Ανισόπεδο Κόμβο Μαρτίνου, περίπου 8 χιλιόμετρα πριν το μπλόκο.

Προς Αθήνα η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω παραδρόμων, ενώ προς Θεσσαλονίκη διεξάγεται από μία λωρίδα, με εναλλακτικές διαδρομές μέσω Ανθήλης και Αταλάντης.

Εξαιρούνται τα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση για τη μεταφορά ζώων και φαρμάκων. Η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται στον κόμβο του Μαρτίνου.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 3 Ιανουαρίου.

Το πιο χρονοβόρο μπλόκο βρίσκεται στη Βοιωτία, όπου τα οχήματα εκτρέπονται από Μαρτίνο έως Κάστρο.

Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ο κόμβος Νίκαιας στη Λάρισα, με παράκαμψη μισής ώρας.

Μικρότερες παρακάμψεις σε Πιερία, Νέα Αγχίαλο και Μπράλο.

Τα διόδια Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά.

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου. Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως όσους κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι ταξιδεύουν προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες οδούς μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς οι αγρότες του συγκεκριμένου μπλόκου περιμένουν την πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου που θα φιλοξενηθεί επί τόπου, ώστε να καθορίσουν την στάση τους στη συνέχεια.

Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν αποφασίσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου στα Μάλγαρα, καθώς είχαν διαχωρίσει τη θέση τους ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο με κυβέρνηση. Μάλιστα, με ανακοίνωση που εξέδωσαν, επισημαίνουν ότι χάθηκε αυτή η ευκαιρία, αφού ο Πρωθυπουργός έφυγε απ’ τη χώρα