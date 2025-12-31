Ισχυροί άνεμοι σάρωσαν την περιοχή του Άπστειτ στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, ανατρέποντας δέντρα και παρασύροντας πεζούς. Σοκαριστικές εικόνες δείχνουν τη Νταϊάν Μίλερ, κάτοικο του Hamburg, να παρασύρεται από ριπή ανέμου έως 70 μιλίων/ώρα, μόλις άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της κόρης της.

«Έγινε τόσο γρήγορα, δεν μπορούσα να το πιστέψω», δήλωσε στο WKBW. «Δεν φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου ότι θα πετάξω σαν… χαρταετός».

Καθώς άνοιξε την πόρτα, η ριπή την έριξε στις σκάλες και την εξφενδόνησε σε έναν θάμνο. «Άνοιξα την πόρτα της, ο άνεμος με χτύπησε και κυριολεκτικά πέταξα», πρόσθεσε η ίδια.

Παράλληλα, ο Τάιλερ Γκαλ, εργαζόμενος σε εγκατάσταση τζακουζιών, κινδύνεψε όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο φορτηγό του στην Κομητεία Μπάφαλο, λίγα δευτερόλεπτα αφότου βγήκε από αυτό. «Αν ήμουν εκεί, θα είχα πεθάνει», δήλωσε. «Ποτέ μην υποτιμάτε τη δύναμη του ανέμου».

Η ισχυρή καταιγίδα σάρωσε μεγάλο τμήμα των περιοχών γύρω από τις Μεγάλες Λίμνες και τη Βορειοανατολική Αμερική, με αποτέλεσμα πάνω από 40 εκατομμύρια πολίτες να βρίσκονται υπό προειδοποιήσεις για ακραία χειμερινά φαινόμενα, σύμφωνα με τη New York Post.