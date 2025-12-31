Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της τελευταίας συνεδρίασης του 2025.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.125,30 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,21%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 7,57 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,72%), των ΕΛΠΕ (+1,55%), της ΕΥΔΑΠ (+1,54%) και της Metlen (+1,20%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-0,86%), της Aktor (-0,52%) και της Viohalco (-0,51%).

Ανοδικά κινούνται 56 μετοχές, 26 πτωτικά και 22 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Minerva (+3,89%) και Μαθιός Πυρίμαχα (+2,66%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τζιρακιάν (-3,45%) και Lavipharm (-2,12%).