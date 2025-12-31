Από την πρώτη ημέρα του 2026 καταργούνται τα χάρτινα εισιτήρια και δίνουν σκυτάλη στα ηλεκτρονικά και τα άυλα εισιτήρια με τις αστικές συγκοινωνίες της πόλης να εισέρχονται πλέον πλήρως στην ψηφιακή εποχή.

Η αποκλειστική χρήση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων ξεκινά επίσημα από την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου οπότε και καταργείται οριστικά η πώληση των χάρτινων εισιτηρίων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλλονίκης.

Ωστόσο, όσοι έχουν στη διάθεσή τους απόθεμα εισιτηρίων, θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για ακόμη έναν μήνα μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2026. Για τον λόγο αυτόν δεν θα αποξηλωθούν άμεσα τα παλαιού τύπου ακυρωτικά μηχανήματα που βρίσκονται εντός των λεωφορείων.

Η προσωποποιημένη κάρτα ThessCard φέρει την φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου της και είναι υποχρεωτική για όσους χρησιμοποιούν προϊόντα μεγάλης χρονικής διάρκειας (μηνιαία, τριμηνιαία, κλπ) και όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο ή δωρεάν μετακίνηση.

Για όσους θέλουν να αποφύγουν τις ουρές στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ μπορούν να την εκδώσουν μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΣΕΘ και εν συνεχεία είτε παραλαμβάνεται από συγκεκριμένα εκδοτήρια είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά. Οι κάρτες, μπορούν να φορτιστούν οποιαδήποτε στιγμή και όχι μόνο την στην αρχή κάθε μήνα, φορτίζονται μέσω του portal του ΟΣΕΘ με τα χρονικά κόμιστρα, στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ, είτε σε αυτόματο πωλητή.

Τα έξυπνα εισιτήρια ThessTicket είναι επαναφορτιζόμενα κι έχουν διαφορετικούς τύπους: Μεμονωμένα διάρκειας 70 λεπτών (για αστικές και περιαστικές συγκοινωνίες). Ημερήσια, για ειδικές γραμμές. Πακέτο 10+1 διαδρομών (για αστικές και περιαστικές συγκοινωνίες).

Οι επιβάτες μπορούν να προμηθευτούν τα ηλεκτρονικά εισιτήρια από τους αυτόματους πωλητές που έχει τοποθετήσει ο ΟΣΕΘ σε 30 σημεία εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος, είτε από τα εκδοτικά μηχανήματα εντός των λεωφορείων, στα οποία όμως η προμήθεια μπορεί να γίνει μόνο με τραπεζική κάρτα ή μέσω ανέπαφης συναλλαγής (NFC).

Με τους ίδιους τρόπους γίνεται η επαναφόρτιση του εισιτηρίου αλλά επιπλέον γίνεται και στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ. Οι επιβάτες μπορούν να εκδώσουν άυλο εισιτήριο μέσω της εφαρμογής OSETH Bus Mobile App, η οποία είναι διαθέσιμη για όλα τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα που έχουν λειτουργικό σύστημα Android και iOS. Μετά την ηλεκτρονική πληρωμή ο χρήστης λαμβάνει QR code, το οποίο σαρώνεται στο ακυρωτικό μηχάνημα του λεωφορείου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προϊόντα κομίστρου, τις τιμές και τις μεθόδους πληρωμής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΟΣΕΘ (https://oseth.com.gr), καθώς και στα σημεία πώλησης.

«Το στοίχημα για την ψηφιακή μετάβαση του ΟΣΕΘ έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και στο εξής οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα της χρήσης όλων των ψηφιακών υπηρεσιών του ΟΣΕΘ στα κινητά τους τηλέφωνα εκδίδοντας και ακυρώνοντας τα εισιτήριά τους με μία μόνο κίνηση. Τα έξυπνα εισιτήρια του ΟΣΕΘ για την αστική συγκοινωνία είναι επαναφορτιζόμενα για πολλές χρήσεις, μέχρι να καταστραφούν οπότε ο πολίτης δεν θα χρειαστεί να καταφεύγει σε αγορά νέου εισιτηρίου για την εξυπηρέτηση του με την αστική συγκοινωνία. Στόχος μας είναι η ακόμη καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με τα σύγχρονα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Θεσσαλονίκης» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας.