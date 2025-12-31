Οριακά χαμηλότερα έκλεισαν την Τρίτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street, S&P 500 και Nasdaq, καθώς τα κέρδη των μετοχών του κλάδου των υπηρεσιών επικοινωνίας αντισταθμίστηκαν από τις απώλειες στον τεχνολογικό και τον χρηματοοικονομικό κλάδο, με τον Dow Jones να επιβαρύνεται από την πορεία των χρηματοοικονομικών μετοχών.

Οι μετοχές των υπηρεσιών επικοινωνίας συγκαταλέγονταν στους μεγαλύτερους κερδισμένους του S&P 500, ενισχυμένες από την άνοδο 1,1% της Meta που ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει τη νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης Manus, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το ράλι που παρατηρήθηκε στον τεχνολογικό κλάδο συνέβαλε καθοριστικά στην άνοδο του S&P 500 σε νέο ιστορικό υψηλό. Όπως σημειώνει ο Mark Hackett, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών της Nationwide, οι ρυθμοί ανάπτυξης της τεχνολογίας και των υπόλοιπων κλάδων αναμένεται να συγκλίνουν το επόμενο έτος, γεγονός που, σε συνδυασμό με το ευρύ χάσμα στις αποτιμήσεις, δικαιολογεί την ανακατανομή των επενδυτικών τοποθετήσεων.

Ο S&P 500 και ο Dow Jones αναμένεται να κινηθούν ανοδικά για όγδοο διαδοχικό μήνα, καταγράφοντας το μεγαλύτερο μηνιαίο σερί κερδών από το 2017. Σε αυτό το περιβάλλον, αρκετοί επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στο λεγόμενο «ράλι του Άγιου Βασίλη», ένα εποχικό φαινόμενο κατά το οποίο ο S&P 500 παραδοσιακά σημειώνει κέρδη στο κλείσιμο του έτους και στις πρώτες συνεδριάσεις του Ιανουαρίου.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) συμφώνησε να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, έπειτα από μια ιδιαίτερα σύνθετη και λεπτομερή συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η αμερικανική οικονομία, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της διήμερης συνεδρίασης.

Από τις αρχές του έτους, ο S&P 500 έχει καταγράψει άνοδο περίπου 17%, με την έκρηξη επενδυτικού ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη να στηρίζει την υπεραπόδοσή του έναντι του ευρωπαϊκού STOXX 600, παρά την τάση διαφοροποίησης χαρτοφυλακίων μακριά από τις αμερικανικές μετοχές που παρατηρήθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος.