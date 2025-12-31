Για την εμπορική κίνηση της περιόδου των εορτών μίλησε το πρωί της Τετάρτης 31/12 ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς) Βασίλης Κορκίδης.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» το 2025 εκτιμάται ότι το ποσό που θα διαθέσει φέτος κάθε καταναλωτής για αγορές δώρων και εορταστικών ειδών την περίοδο των Χριστουγέννων θα ξεπεράσει τα 200 ευρώ κατά κεφαλήν.

Το ΕΒΕΠ, σύμφωνα με τον Βασίλη Κορκίδη προβλέπει σταθεροποίηση της καταναλωτικής δαπάνης, με αναμενόμενη ετήσια αύξηση που κυμαίνεται μεταξύ 2,5% και 5%, η οποία οφείλεται κυρίως στις πληθωριστικές πιέσεις της χρονιάς.

Για το 2025, οι προβλέψεις καταδεικνύουν συγκράτηση της καταναλωτικής δαπάνης με ήπια ετήσια άνοδο της τάξης του 2,5% έως 5%, εξέλιξη που σχετίζεται κυρίως με τον πληθωρισμό.

Ο Δεκέμβριος αντιπροσωπεύει περίπου το 6% του ετήσιου κύκλου εργασιών του λιανεμπορίου, ενώ ένας «μέσος» μήνας αντιστοιχεί στο 8,3%. Παρότι, λοιπόν, δεν αποτελεί τον μήνα με το υψηλότερο ποσοστό πωλήσεων συνολικά, είναι ιδιαίτερα ισχυρός σε κατηγορίες όπως τα τρόφιμα, τα δώρα, η ένδυση, τα παιχνίδια και τα ηλεκτρονικά είδη. Αντίθετα, η κατανάλωση καυσίμων κατανέμεται πιο ομοιόμορφα μέσα στη χρονιά.

Επιπλέον οι κινεζικές πλατφόρμες «σαρώνουν» την λιανική αγορά παγκοσμίως.